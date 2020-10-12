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12.10.2020 15:28
Рубрика: Экономика

Более 230 вокзалов оснастили системами удаленного управления

Автоматизированные системы удаленного управления уже внедрены на 234 малых вокзалах с неинтенсивным пассажиропотоком, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Фото: Рамиль СитдиковРИА Новости
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Такие системы включают видеонаблюдение, дистанционную связь с пассажиром, громкоговорящее оповещение, контроль входных групп, температурного режима, освещения, пожарную и охранную автоматику, а также возможности дистанционной корректировки информационного табло с расписанием движения поездов. "Весь функционал по контролю работы систем вокзала берет на себя программное обеспечение, а мониторинг и управление основными процессами осуществляется из диспетчерского центра. Один диспетчер управляет сразу несколькими объектами", - пояснили в РЖД.

Сейчас такие системы уже работают на малых вокзалах в Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Тюменской, Свердловской, Иркутской и Амурской областях, в Республиках Карелия и Бурятия, Забайкальском крае и других регионах.

Система позволяет увеличить эффективность работы вокзалов, снизив затраты на их эксплуатацию, отметили в РЖД. Реализация проекта продолжается. Подобные системы планируется установить еще более чем на 200 малых вокзалах.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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