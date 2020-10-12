Британия объявит о новой трехуровневой системе борьбы с коронавирусом

Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник объявит о новых мерах по борьбе с ростом коронавирусных инфекций, перейдя к более тесному сотрудничеству с местными властями из наиболее пострадавших от пандемии районов Англии. Согласно плану Джонсона, районы Англии будут разделены на три зоны, находящиеся на "среднем", "высоком" или "очень высоком" уровне опасности инфицирования.

Премьер возглавит заседание комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра", "чтобы определить окончательные меры вмешательства", сообщает ВВС. Затем он объявит о новых мерах в Палате общин, а вечером выступит на пресс-конференции на Даунинг-стрит. Ожидается, что к премьер-министру присоединятся канцлер Риши Сунак и главный врач Англии профессор Крис Уитти.

Телеканал Sky News сообщил, что эти меры могут означать закрытие баров, тренажерных залов, казино и букмекерских контор. При этом, в новой градации властей третий уровень будет включать самые жесткие ограничения. Роберт Дженрик, министр жилищного строительства Британии, дал понять, что в дополнение к основным простым правилам, применимым ко всей стране, в некоторых районах, наиболее пострадавших от пандемии, будут введены более жесткие меры в части передвижений граждан, а местные руководители будут более активно участвовать в отслеживании контактов вирусоносителей.

Поскольку Джонсон не желает повторять национальную изоляцию, которая еще больше навредит экономике страны, правительство Британии одновременно пытается сдержать как всплеск числа случаев заболевания COVID-19, так и растущее недовольство населения в сильно пострадавших регионах. Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там охарактеризовал ситуацию с распространением инфекции в Альбионе как "переломный момент", заявив, что распространение вскоре приведет к большему количеству смертей, если британские власти не будут действовать незамедлительно.

Северная Англия особенно сильно пострадала от нового всплеска коронавируса, вызвавшего локальную изоляцию. Вспышка пандемии произошла после того, как учащиеся вернулись в школы и университеты по всей Британии. Мэр Ливерпуля Стив Ротерхэм заявил, что правительство хочет отнести его город и его окрестности к третьему уровню, добавив, что меры, которые будут применяться в нем, еще не согласованы с Даунинг-стрит, сообщает Reuters. В воскресенье стало известно о 12872 новых случаях заболевания COVID-19 в Альбионе за последние 24 часа. В Ливерпуле за неделю зарегистрировано 600 случаев заражения на 100 тысяч человек. При этом средний показатель по Англии составил 74, отмечает ВВС.

По оценке наблюдателей, из-за того, что многие жители северной Англии уже неделями живут в условиях жестких ограничений, правительству, возможно, придется сделать больше, чтобы подавить растущее недовольство населения любыми новыми мерами. Местные лидеры выражают озабоченность тем, что они исключены из процесса принятия решений в части борьбы с пандемией по причине чрезмерно централизованной стратегии британских властей. "Мы, конечно, не согласны с этим. Я думаю, что сейчас между нами и правительством существует большая пропасть", - сказал Times Radio Ричард Лиз, лидер городского совета Манчестера. Оппозиционная Лейбористская партия призвала правительство страны предложить больше финансовой поддержки местным властям, малому и среднему бизнесу, если предприятиям будет указано закрыться и уйти на изоляцию.