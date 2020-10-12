Британия объявит о новой трехуровневой системе борьбы с коронавирусом

Премьер возглавит заседание комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра", "чтобы определить окончательные меры вмешательства", сообщает ВВС. Затем он объявит о новых мерах в Палате общин, а вечером выступит на пресс-конференции на Даунинг-стрит. Ожидается, что к премьер-министру присоединятся канцлер Риши Сунак и главный врач Англии профессор Крис Уитти.
Телеканал Sky News сообщил, что эти меры могут означать закрытие баров, тренажерных залов, казино и букмекерских контор. При этом, в новой градации властей третий уровень будет включать самые жесткие ограничения. Роберт Дженрик, министр жилищного строительства Британии, дал понять, что в дополнение к основным простым правилам, применимым ко всей стране, в некоторых районах, наиболее пострадавших от пандемии, будут введены более жесткие меры в части передвижений граждан, а местные руководители будут более активно участвовать в отслеживании контактов вирусоносителей.
Поскольку Джонсон не желает повторять национальную изоляцию, которая еще больше навредит экономике страны, правительство Британии одновременно пытается сдержать как всплеск числа случаев заболевания COVID-19, так и растущее недовольство населения в сильно пострадавших регионах. Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там охарактеризовал ситуацию с распространением инфекции в Альбионе как "переломный момент", заявив, что распространение вскоре приведет к большему количеству смертей, если британские власти не будут действовать незамедлительно.
Северная Англия особенно сильно пострадала от нового всплеска коронавируса, вызвавшего локальную изоляцию. Вспышка пандемии произошла после того, как учащиеся вернулись в школы и университеты по всей Британии. Мэр Ливерпуля Стив Ротерхэм заявил, что правительство хочет отнести его город и его окрестности к третьему уровню, добавив, что меры, которые будут применяться в нем, еще не согласованы с Даунинг-стрит, сообщает Reuters. В воскресенье стало известно о 12872 новых случаях заболевания COVID-19 в Альбионе за последние 24 часа. В Ливерпуле за неделю зарегистрировано 600 случаев заражения на 100 тысяч человек. При этом средний показатель по Англии составил 74, отмечает ВВС.
По оценке наблюдателей, из-за того, что многие жители северной Англии уже неделями живут в условиях жестких ограничений, правительству, возможно, придется сделать больше, чтобы подавить растущее недовольство населения любыми новыми мерами. Местные лидеры выражают озабоченность тем, что они исключены из процесса принятия решений в части борьбы с пандемией по причине чрезмерно централизованной стратегии британских властей. "Мы, конечно, не согласны с этим. Я думаю, что сейчас между нами и правительством существует большая пропасть", - сказал Times Radio Ричард Лиз, лидер городского совета Манчестера. Оппозиционная Лейбористская партия призвала правительство страны предложить больше финансовой поддержки местным властям, малому и среднему бизнесу, если предприятиям будет указано закрыться и уйти на изоляцию.