Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века

Британский музей отправит обратно в Узбекистан шесть древних керамических изразцов, контрабандой вывезенных в Великобританию в январе 2020 года.

Керамические плитки, украшенные глазурью, были найдены в чемодане пассажира, прилетевшего из Дубая в Лондон. Он предоставил сотрудникам аэропорта Хитроу записку, в которой говорилось, что это "состаренные" копии и чек на 90 долларов. Однако этого оказалось недостаточно, и погранслужба отправила изразцы на экспертизу. К работе подключились эксперты из стран Ближнего Востока и центральной Азии, а также из США и России.

"В нашем случае это была просто фантастика: мы за короткий период времени смогли привлечь к этому вопросу широкий круг специалистов из разных стран, несмотря на пандемию", - цитирует старшего куратора отдела Ближнего Востока Британского музея Джона Симпсона РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Экспертиза подтвердила, что плитки подлинные, более того их возраст превышает 700 лет и они представляют большую историческую ценность. По приблизительным оценкам, их стоимость превышает указанную в чеке в тысячи раз и составляет сотни тысяч долларов.

Эксперты из Узбекистана сообщили, что изразцы когда-то украшали мемориальный средневековый комплекс Шахи-Зинда на окраине Самарканда. Здесь с 1996 и до начала 2000-х годов проходили раскопки и реставрационные работы, и, как выяснилось, не все обнаруженные артефакты были должным образом учтены.

Полюбоваться древними изразцами можно будет в Британском музее, в декабре они будут представлены широкой публике, а спустя два-три месяца их вернут в Узбекистан.