ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков

Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные самоотверженному труду медицинских работников в пандемию.

На оборотной стороне монеты - два медицинских работника - женщина и мужчина - в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне больницы и кареты скорой помощи. Тираж этой памятной монеты - 5 млн штук, материал - медно-никелевый сплав.

Также выпущены памятные монеты номиналом 10 рублей "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда" тиражом 1 млн штук.