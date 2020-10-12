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12.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль выглядит довольно сильно относительно новостного фона, что, вероятно, связано с переоценкой премии за риск, возникшей во второй половине сентября, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Объявленные санкции Евросоюза не оказали давления на валютный рынок, а вот перспектива возобновления переговоров в США по новому пакету стимулов однозначно позитивна для высокодоходных валют, добавляет он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Оценена вероятность возврата рубля к курсам 2014 и 2016 годов

На долговом рынке штиль, отток нерезидентов выкупается локальными игроками даже в условиях слабых шансов на снижение ключевой ставки Банком России до конца года, указывает Евстифеев. В краткосрочной перспективе рубль должен консолидироваться на отметке 77 за доллар, прогнозирует аналитик.

"Среди главных триггеров стоит выделить предвыборную гонку в США и возможное восстановление Дональдом Трампом потерянных политических очков, а также обсуждение стимулов в американском Конгрессе. Не стоит забывать и о статистике по пандемии, которая бьет рекорды. Инвесторы пока сдержанно реагируют на нее, но дальнейшее ухудшение здесь грозит негативной переоценкой перспектив", - говорит Евстифеев.

Нефть

Локальный позитивный настрой на рынках, в том числе и на нефтяном, на этой неделе может сохраниться, как и актуальность диапазона 41-44 доллара за баррель нефти Brent, считает генеральный директор УК "БСПБ Капитал" Дмитрий Шагардин. По его словам, в преддверии президентских выборов в США ситуация на финансовых рынках будет характеризоваться повышенной волатильностью.

Фото: iStock
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября

Важнейший фактор для нефтяных цен - баланс спроса и предложения, на который прямым образом влияет развитие событий с COVID-19, подчеркивает он. "Распространение вируса продолжается и в ряде стран ситуация, очевидно, ухудшается. С другой стороны, ожидания по принятию новых пакетов господдержки в США и очередных раундов количественного смягчения со стороны крупнейших центробанков вселяют в инвесторов некоторый оптимизм", - добавляет он.

Биржа

На этой неделе можно ожидать продолжения укрепления курса рубля к доллару, продолжения роста в сегменте ОФЗ, а также старта подъема российского рынка акций, допускает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Неделя будет богата операционными данными российских компаний за III квартал, и они обещают быть весьма неплохими, рассчитывает он. А в США во вторник стартует сезон квартальных финансовых отчетов американских компаний, напоминает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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