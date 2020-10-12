Главными драйверами развития экономики станут малый бизнес и потребительский спрос, на рынке доткомов зреет пузырь, а реальный сектор экономики в конечном итоге возьмет верх над виртуальным, уверен ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. Об этом и многом другом он рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Любой разговор о российской экономике неизбежно приводит к разговору о пандемии. Мы снова переживаем очередной ее этап, но пока никакие прогнозы не говорят о том, что она может привести в перспективе к заметному спаду ВВП. Везде экономика активно восстанавливается со следующего года, а потом и растет. За счет чего, по вашему мнению, этого удастся добиться?

Михаил Эскиндаров: Смотря что называть этапом пандемии. Пандемия, по сути, никуда не исчезала, просто на период лета был спад, сейчас подъем.

Я думаю, что главным фактором развития экономики будет дальнейшая поддержка среднего и малого бизнеса, а также поддержка населения для того, чтобы стимулировать потребительский спрос. Не будет потребительского спроса - никакого роста экономики не будет.

Но в целом, можно сказать, что в России, впрочем, как и мире, был не классический экономический кризис, а падение, вызванное неэкономическим фактором - пандемией. Поэтому прогнозируемые для нашей экономики около 4% падения ВВП я бы назвал спадом производства. Другое дело, что в России ситуация осложняется тем, что ее экономика перед пандемией характеризовалась крайне низкими темпами роста, приближающимися к состоянию застоя, стагнации, и существует риск, что и после пандемии мы можем оказаться в той же ситуации.

Рано перекладывать сбережения на биржу. Там нет инструмента, который обеспечил бы без существенного риска доходность большую, чем банки

Как перейти от стагнации к динамичному росту, а не просто восстановить допандемическое состояние - вот главный вопрос. Во многом план правительства нацелен на решение этой задачи,и будем надеяться, что ее удастся решить. Но важнейшим условием для этого должно стать сохранение той мягкой денежно-кредитной политики, которую в последнее время стал проводить Банк России. При этом надо исходить из того, что рассчитывать придется только на собственные силы: вряд ли мировая экономика будет динамично расти, да плюс еще известные геополитические факторы.

IT-компании и ипотека надувают пузыри

Кстати, о мировой экономике. ФРС и ЕЦБ для преодоления последствий коронакризиса открыли фактически безлимитную кредитно-денежную линию для ключевых мировых рынков. Не считаете ли вы, что такой способ поддержки может стать палкой о двух концах и потом породит новый кризис?

Михаил Эскиндаров: Я должен здесь с вами согласиться. Конечно, триллионы долларов и евро поддержки не могут пройти бесследно. Есть серьезные риски, что и в США, и в Европе могут возникнуть финансовые пузыри, которые могут привести уже к настоящему экономическому кризису в масштабах мировой экономики. Соответственно, такое развитие событий неизбежно отразится и на экономике России - причем в первую очередь. Потому что 30% доходов мы получаем за счет нефтегазового экспорта. Напомню, что еще недавно эта доля была около половины доходов бюджета. Нынешнее сокращение произошло не столько за счет увеличения в экспорте объема продукции высоких степеней переработки, сколько из-за падения цен на энергоносители.

Какой может быть здесь дополнительный источник доходов? Это, как ни парадоксально, реализация сельскохозяйственной продукции за рубеж. Потому что та поддержка, которую мы оказали сельскому хозяйству, позволяет нам получить очень хороший урожай той же пшеницы. Если мы сумеем воспользоваться этой ситуацией, то можем получить дополнительный источник дохода для нашей страны.

На каких рынках в первую очередь могут надуться пузыри? Есть мнение, что это могут быть технологические компании.

Михаил Эскиндаров: Скорее всего, так и будет. Они безудержно вкладывались в последнее время и пропагандировали технологичные отрасли. Они могут лопнуть в первую очередь. Впрочем, состояние ипотечного рынка, который стал причиной прошлого мирового кризиса, тоже далеко от идеального.

Поддержка оказывается реальному сектору экономики. В экономике сейчас два тренда - реальный сектор противостоит виртуальному. Какой в итоге перевесит?

Михаил Эскиндаров: Я считаю, что реальный сектор экономики должен взять верх, ибо он является фундаментом реального экономического развития. Что сейчас происходит в мировой экономике? Те страны, где финансовый сектор развивается в интересах реального сектора, - это Китай, Южная Корея, другие страны Юго-Восточной Азии - гораздо легче перенесли экономические последствия пандемии, и их экономики уже переходят к росту в отличие от США и Западной Европы. Глубоко убежден в том, что в лучших условиях окажутся именно эти страны, где реальный сектор экономики развивается и поддерживается.

Когда-то лопнет мировой финансовый рынок в целом, потому что он слишком много инвестирует в несуществующее производство, виртуальный сектор. Мир слишком увлекся финансовыми инструментами в ущерб для реального сектора экономики.

Куда нести деньги — на биржу или в банк

У нас из-за низкой доходности банковских вкладов уже зафиксирован небывалый приток физлиц на фондовый рынок. Считаете ли вы эту тенденцию опасной и если да, то где тогда сейчас искать доходность?

Михаил Эскиндаров: Да, в этом году открыто более шести миллионов брокерских счетов - в шесть раз больше, чем в прошлом. Проблема в том, что фондовый рынок, к сожалению, у нас все еще очень плохо развит. И хотя доходность на фондовом рынке выше, чем банковская, но и риски здесь очень значительные в том числе и потому, что наш фондовой рынок сильно зависит от ситуации на биржах мира, а она там далека от спокойной. И поэтому трудно сказать, какие могут быть сегодня надежные инструменты сохранности своих денег.

Представляется, что здесь может помочь более активная роль государства. Так, если минфин будет увеличивать выпуск ценных бумаг на разные сроки, обеспеченных гарантией государства, то их покупателями могут стать как граждане, так и пенсионные и страховые фонды, банки, иные финансовые учреждения, что позволит получить "длинные" деньги, что так необходимо для роста экономики.

Однако пока ситуация достаточно сложная. Я бы рекомендовал людям все-таки пока придерживаться старой политики хранения денег в банках, пусть даже при минимальных доходах. Потому что сегодня нет такого хорошего инструмента на фондовом рынке, который обеспечил бы без существенного риска доходность большую, чем банки.

Сбербанк в августе набрал больше всего вкладов по отношению к остальным банкам. А в сентябре просто стал Сбером, экосистемой с массой небанковских сервисов. Как консервативные вкладчики должны воспринимать эти процессы и как вы сами к ним относитесь?

Михаил Эскиндаров: Это политика руководства банка. Я считаю, что в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань. Но раз сегодня Сбербанк является госбанком, подчиненным правительству, то, вероятно, экосистемой он стал с его одобрения. Но я по образованию банкир, меня учили, что банк занимается денежно-кредитной политикой, вкладами, финансированием разных отраслей, а продажей товаров и небанковских услуг должны заниматься другие. Поэтому я пока не могу причислить себя к активным сторонникам такой политики Сбера.

На удаленке — 30% студентов

Ситуация с коронавирусом не улучшается, а ухудшается. Как работает университет?

Михаил Эскиндаров: Сегодня 32 группы находятся на дистанционном обучении. В среднем это 30%. Группы, где заболел хотя бы один студент, мы сразу отправляем на карантин, переводя на дистанционную форму занятий. Каждый день какая-то группа возвращается на учебу. Помимо студентов болеют еще шесть сотрудников, к счастью, не очень тяжело. Если обстановка ухудшится, мы готовы к тому, чтобы перейти на дистанционное обучение. Наша техническая база и специалисты, ее поддерживающие, да и преподавательский корпус готовы к этому. Но пока не будет высокой угрозы здоровью преподавателей и студентов, занятия будут проходить в том варианте, в котором сегодня проходят. В университете делается все для этого, в том числе путем обеспечения жесткого режима противоэпидемических мер.

Как поступить в Финансовый университет

Минобрнауки утвердил новые правила приема в вузы. Изменения кардинальные. Чего стоит только одно из них - подавать документы при поступлении можно минимум на два, максимум на десять направлений сразу, причем сразу из пяти вузов. Как вам это?

Михаил Эскиндаров: Пусть это новшество будет, хотя, по моему мнению, оно не принесет большой пользы. Вполне достаточно тех трех направлений, которые мог бы выбрать абитуриент, тем более что мы внедряем со следующего года систему 2+2+2. Два года бакалавриата, общие по направлению подготовки. После этого бакалавр будет иметь право выбрать другое направление. Например, он поступил на учебу по математическому направлению, потом решил пойти на программу экономики, и он сможет получить уже диплом бакалавра экономики, сдав разницу в учебных планах.

Если мы реализуем эту программу всерьез, об этом говорил президент несколько месяцев назад, а это означает, что программа будет реализована, то необходимости в большом выборе не будет вообще. Если абитуриент почувствует, что он ошибся в выборе направления, то все можно поменять.

Еще один спорный момент - в правилах отсутствует разделение олимпиад школьников на уровни, вузы смогут сами решать, какое из соревнований дает бонусы абитуриентам. Какой процент из них поступает в университет по олимпиадам, какие из них для вас будут в приоритете теперь?

Михаил Эскиндаров: Мы зачислили 348 победителей и призеров олимпиад. Это примерно 26% от общего количества принятых в университет, значительно больше, чем в предыдущем году. Мы зачисляли до сих пор, как победителей олимпиад, так и призеров при условии, что они ЕГЭ по профильному предмету сдадут на 75 баллов и выше.

Некоторые вузы уже сейчас проводят такую политику, устанавливая условия поступления победителей, вернее, олимпийцев в университет. Там, где было большое количество олимпийцев, например, МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, зачисляли в основном только победителей. Это связано с тем, что по многим направлениям подготовки количество бюджетных мест бывает меньше, чем победителей олимпиад.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов

Мы к олимпиадному движению относимся хорошо. В партнерстве с "РГ" уже 12 лет проводим олимпиаду "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!", и гордимся, что мы были первыми, кто начинал такого рода олимпиады. Не просто внутриуниверситетскую, а совместную с уважаемой газетой. Искренне благодарю "РГ" за доброе сотрудничество в течение многих лет.

Что изменилось в правилах проведения олимпиады в этом году?

Михаил Эскиндаров: Добавился английский язык, теперь олимпиада проходит по шести предметам. Условия и этапы остались те же, за исключением того, что, к сожалению, пандемия не позволит нам проводить некоторые очные этапы. Вполне допускаю, что мы только финальную часть проведем очно, а все остальные - в онлайн-формате.

Будем принимать в вуз как победителей, так и призеров олимпиады.

Эта олимпиада перечневая по 4 предметам (математика, экономика, обществознание, история), и ее победители и призеры могут поступать не только к нам в университет, но и в другие вузы России. По двум предметам, которые не вошли в перечень (английский язык и информатика), мы будем предоставлять скидки при поступлении на платное обучение.

Списывать на олимпиадах теперь опасно

Будет усилена онлайн-составляющая, ожидаете большего количества участников?

Михаил Эскиндаров: Да, уже в этом году ощутили увеличение по сравнению с прошлым годом почти на 30% - было более 42 тысяч участников. Необходимо в соответствии с новыми реалиями выбирать формы проведения олимпиады. При большом количестве участников программа дистанционного видеонаблюдения зачастую не справляется с честным подведением итогов, кроме этого, многие ребята пытались списывать. Это, к сожалению, известно по тем экзаменам, которые мы проводили. В этом году надо вносить изменения: если заметим, что человек списывает, то вуз сможет не учитывать его результаты не только при олимпиадах, но и при проведении экзаменов. Мы подготовили такое письмо министру образования, будем надеяться, что наши предложения учтут.

Как поймать списывающего онлайн?

Михаил Эскиндаров: Мы должны научиться бороться со списыванием еще в школе. У нас нет традиции такой борьбы, у нас принято списывать. А на Западе принято, если ты увидел, что сосед списывает и не сообщил об этом, то это большой позор. А у нас, к сожалению, наоборот - сам списал, дай списать соседу.

Если заметим, что человек списывает, то вуз сможет не учитывать его результаты не только при олимпиадах, но и при проведении экзаменов

Я думаю, надо бороться со списыванием различными форматами проведения тестов, когда списать практически невозможно. Так, например, используют тестирование онлайн компании большой четверки, предлагая тесты на время и с чередованием вопросов по личным данным, которые может знать только сдающий. Однако завершающим итогом таких конкурсов все равно является очная встреча. Нам необходимо серьезно продумывать формат поступления, есть еще и другой вариант - поступление по портфолио, как за рубежом.

Какие преференции дает олимпиада, помимо поступления?

Михаил Эскиндаров: Поступившим к нам победителям олимпиады мы устанавливаем специальные стипендии в трехкратном размере, предоставляем личного коуча, возможность изучения второго иностранного языка, карьерные треки и другие преференции, у нас создан и работает студенческий олимпиадный клуб. Плюс победителям олимпиад по тем направлениям, которые попадут в перечень олимпиад, утвержденный приказом минпросвещения, устанавливается президентская стипендия в размере 20 тысяч рублей. Ребятам есть смысл участвовать в олимпиадном движении, побеждать хотя бы для того, чтобы поступить в ведущие вузы и получать стипендию больше, чем обычный студент. А в основном олимпиада - это проверка своих сил, встреча с такими же талантливыми людьми, выход на новый уровень возможностей.