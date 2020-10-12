Трехкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла упражнения с мячом и обручем в рамках командной встречи сборных России и Белоруссии, которая проходит в Москве.

За упражнение с мячом Дина Аверина набрала 27,6 балла, второе место заняла ее сестра-близнец, также многократная чемпионка мира Арина Аверина (26,2). На третьей строчке расположилась белорусская спортсменка Алина Горносько (25,55). За выступление с обручем Дина и Арина Аверины также получили лучшие баллы (26,9 и 26,4 соответственно). Третье место заняла белоруска Анастасия Салос (25,05).

Напомним, что сборная России не будет участвовать в чемпионате Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесли с мая на ноябрь. Европейский гимнастический союз принял решение провести турнир, однако он не будет иметь статус квалификационного на Олимпиаду 2021 года в Токио.