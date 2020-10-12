12 октября вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 209, которым скорректированы законы о гражданстве и о дактилоскопической регистрации.

Человеку, непосвященному в дела миграции, будет трудно понять смысл этого нового закона. Мол, подумаешь, это всего лишь поправка, "корректирующая" Закон о гражданстве РФ. Этот закон является, как известно, "государство образующим", но претензий к нему у переселенцев и у правозащитников накопилось множество.

Обновленная Концепция государственной миграционной политики, принятой два года назад, предусматривает серьезную реформу всего миграционного законодательства. Для этой цели в Администрации Президента РФ при Управлении по обеспечению конституционных прав граждан создана авторитетная рабочая группа. Уже принят ряд важных поправок, только в этом году - аж восемь (!). Чтобы по достоинству оценить значимость новой "всего лишь" поправки, нужно напомнить, какой нелепой, да просто обидной и возмутительной была ситуация с гражданством у близких родственников до вчерашнего дня, пока закон № 209 еще не вступил в силу.

Приведу для наглядности конкретный пример из моей личной практики. В одном из городов Дальневосточного федерального округа (плотность населения в этом округе - уму непостижимо! - один человек на квадратный километр) мне довелось заниматься историей семьи Светланы Г. Эта молодая женщина, экономист по профессии, переехала из Казахстана в Амурскую область и как специалист высокой квалификации, нужный на строительстве газоперерабатывающего комбината, быстро получила российское гражданство. Вскоре к ней переехала жить мать, свою квартиру в Казахстане они продали. Для матери тоже нашлась работа по профессии, она была уверена, что легко получит гражданство РФ "по дочке", но не тут-то было! С первого визита в миграционную службу у этой соотечественницы начались такие неприятности, что, рассказывая о них, она не может удержаться от слез. Собиралась даже вернуться в страну исхода, где все мосты уже были сожжены. Не буду описывать все мелкие издевательства, которые изобретали миграционные чиновники, чтобы "поставить на место" "иностранку", желающую воспользоваться "упрощенкой". Самое горькое, что они действовали на основании закона, дающего им право отказывать матери, переселившейся жить к дочери: "Вы плохо читаете закон, вы не заметили, что на упрощенную процедуру получения российского гражданства при переселении к детям-гражданам РФ имеют право только нетрудоспособные родители…" Да! Так действительно было в законе. А мать Светланы еще не дожила до пенсионного возраста. Она - трудоспособная. Значит, должна была (согласно тому положению закона, которое вчера - слава Богу - перестало действовать) ровно пять лет прожить в России с видом на жительство прежде, чем получить российский паспорт.

У всех получающих гражданство будут брать отпечатки пальцев

При этом мама-"иностранка" каждый год должна была доказывать свою материальную обеспеченность. То есть подтверждать тот факт, что работает не в теневом секторе, а официально, хотя все знают, что переселенцу устроиться на работу без российского паспорта почти невозможно. Ну где здесь логика: нетрудоспособным даются преференции, а тем, кто моложе пенсионного возраста и даже нашел себе работу - отказ?! Мало того, что этот нелепый "принцип" разрывал родственные связи, так он еще наносил явный вред и экономике, и демографии нашей страны. Так что это просто здорово, что со сегодняшнего дня все родители российских граждан, переселяясь из-за рубежа, смогут быстро и просто получать гражданство РФ. А также благодаря новому закону № 209 в упрощенном порядке гражданство смогут получать дети (по заявлению родителей, опекунов, попечителей, руководителя российской организации, в которую помещен ребенок), которым исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления.

У всех приобретающих гражданство в упрощенном порядке, как у детей, так и у родителей, будут брать отпечатки пальцев. Это называется дактилоскопическая регистрация, смысл которой в предотвращении мошенничества при оформлении документов, подтверждающих гражданство. Кардинальные поправки, как уверяют нас в ГУВМ - Главном Управлении по вопросам миграции МВД России, - еще впереди. Надо заметить, что первый Закон о гражданстве РФ, принятый в 1992 году, был гораздо гуманнее ныне действующего, но потом кому-то показалось, что все соотечественники, которые хотели вернуться в Россию, уже переехали, и Закон о гражданстве РФ 2002 года, как гордо заявляли его авторы, "соответствует лучшим мировым стандартам". Однако ситуация в нашей стране (Россия - метрополия распавшейся советской империи) никаким стандартам не соответствует. Ведь после распада Союза за пределами России осталось 25 миллионов русских и 9 миллионов лиц других "коренных" национальностей России, и не все желающие вернуться на историческую Родину успели это сделать за минувшие 30 лет. Так что наше миграционное законодательство, конечно же, обязательно должно иметь репатриационный характер, и Закон № 209 - первый шаг на этом пути.