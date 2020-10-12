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12.10.2020 08:55
Рубрика: В мире

Двух белорусских оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Текст: Юрий Когалов

Двум белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения после того, как с ними пообщался президент республики Александр Лукашенко. Как передает БелТА, Юрия Воскресенского и Дмитрия Рабцевича отпустили на свободу.

Фото: БЕЛТА
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Напомним, 10 октября Лукашенко встретился с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. В изоляторе он провел более четырех часов, обсуждая с задержанными оппозиционерами различие темы, в первую очередь политику и экономику.

Как отмечают местные СМИ, это было неожиданно, не в правилах глав государств проводить такие встречи с недругами. Как заявил со своей стороны Воскресенский, позже отпущенный на свободу, только сильный политик способен на такой шаг.

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