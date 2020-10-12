Двух белорусских оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Двум белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения после того, как с ними пообщался президент республики Александр Лукашенко. Как передает БелТА, Юрия Воскресенского и Дмитрия Рабцевича отпустили на свободу.

Напомним, 10 октября Лукашенко встретился с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. В изоляторе он провел более четырех часов, обсуждая с задержанными оппозиционерами различие темы, в первую очередь политику и экономику.

Как отмечают местные СМИ, это было неожиданно, не в правилах глав государств проводить такие встречи с недругами. Как заявил со своей стороны Воскресенский, позже отпущенный на свободу, только сильный политик способен на такой шаг.