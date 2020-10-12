Единороссы обсудят снятие депутата Лысакова с поста в Госдуме

Президиум фракции "Единая Россия" 12 октября рассмотрит вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампреда комитета Госдумы по законодательству. Об этом журналистам сообщил лидер думских единороссов Сергей Неверов.

После того, как вопрос будет рассмотрен на президиуме фракции, он будет вынесен на Совет Думы.

- Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков, - отметил Неверов.

При этом, отметил глава фракции, оставаясь просто депутатом, он "вправе выражать свою позицию так, как считает нужным". "В этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", - отметил Неверов.

Сам Вячеслав Лысаков поделился мнением, что намерение фракции, в состав которой он входит, обусловлено оценками и комментариями, которые он публикует в своем телеграм-канале. Об этом он заявил ТАСС, назвав реакцию коллег по фракции ожидаемой.

- Для меня это было ожидаемо, - сказал он. - Я думаю, логично, что фракция не может не отреагировать на мое вольнодумство, которое проявилось после открытия телеграм-канала "ДУМАем" в апреле, я только с этим связываю это событие, других поводов нет.

Депутат заметил, что ранее собирался завершить политическую карьеру, однако некоторые время назад принял решение избираться в Госдуму восьмого созыва в 2021 году.

- Я уже веду переговоры с другими партиями по поводу возможного участия в выборах 2021 года, не собирая подписи, потому что понятно, что собирать подписи - занятие почти бесполезное, - сообщил Лысаков. - Учитывая мою беспартийность, я с чистой совестью могу попробовать пойти от той партии, которая имеет возможность пройти в Госдуму без сбора подписей, таких партий достаточно много.