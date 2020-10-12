Единороссы обсудят снятие депутата Лысакова с поста в Госдуме

После того, как вопрос будет рассмотрен на президиуме фракции, он будет вынесен на Совет Думы.
- Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков, - отметил Неверов.
При этом, отметил глава фракции, оставаясь просто депутатом, он "вправе выражать свою позицию так, как считает нужным". "В этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", - отметил Неверов.
Сам Вячеслав Лысаков поделился мнением, что намерение фракции, в состав которой он входит, обусловлено оценками и комментариями, которые он публикует в своем телеграм-канале. Об этом он заявил ТАСС, назвав реакцию коллег по фракции ожидаемой.
- Для меня это было ожидаемо, - сказал он. - Я думаю, логично, что фракция не может не отреагировать на мое вольнодумство, которое проявилось после открытия телеграм-канала "ДУМАем" в апреле, я только с этим связываю это событие, других поводов нет.
Депутат заметил, что ранее собирался завершить политическую карьеру, однако некоторые время назад принял решение избираться в Госдуму восьмого созыва в 2021 году.
- Я уже веду переговоры с другими партиями по поводу возможного участия в выборах 2021 года, не собирая подписи, потому что понятно, что собирать подписи - занятие почти бесполезное, - сообщил Лысаков. - Учитывая мою беспартийность, я с чистой совестью могу попробовать пойти от той партии, которая имеет возможность пройти в Госдуму без сбора подписей, таких партий достаточно много.