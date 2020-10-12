Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) зафиксировали повышение температуры в модуле "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха. Об этом сообщает НАСА, ссылаясь на переговоры экипажа с Землей.

О медленном повышении температуры специалисту подмосковного центра управления полетами рассказал Иван Вагнер. Ему ответили, что нормальный температурный режим будет восстановлен в понедельник утром, когда будет открыт люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля, пишет РИА Новости.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре этого года ее скорость возросла в пять раз. Экипажу удалось установить два возможных места утечки в российском модуле "Звезда". Первая возможная зона находится в районе аппаратуры широкополосной системы связи, вторая - в районе трубопроводов.

В по данным специалистов, утечка не представляет опасности для экипажа. Однако, если долгов время ее не удастся устранить, на МКС придется доставить дополнительные объемы воздуха. Напомним, что сейчас на борту космической станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.