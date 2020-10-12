По этой программе (стартовала в апреле как антикризисная мера) бюджет субсидирует ставки по ипотеке на новостройки до 6,5%. Ряд банков, участвующих в программе, предлагает ставки еще ниже. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на 8 октября банки одобрили по программе около 500 тысяч заявок, заключено 224,4 тысячи кредитных договоров на 630,8 млрд рублей. Изначально условия программы предполагали первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья, но с начала августа первоначальный взнос понижен до 15%. С конца июня повышены лимиты по сумме кредита.

Для новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимиты выросли с 8 до 12 млн рублей, в других регионах - с 3 до 6 млн рублей.

Пока программа господдержки ипотеки действует до 1 ноября, в правительстве несколько месяцев шли дискуссии о ее продлении.

"Программа востребована у граждан, и она показала свою эффективность как мера поддержки строительной отрасли в пандемию. Рынок жилья в стране должен восстановиться, это может произойти через несколько лет. На это время мы должны обеспечить спрос со стороны покупателей", - прокомментировали проект документа в минстрое.

Льготная ипотека обеспечила строительство более 11 млн кв. м жилья. С учетом первоначального взноса в отрасль было привлечено свыше 715 млрд рублей, говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Продление программы обеспечит в целом выдачу более 877 тысяч кредитов и поможет застройщикам сформировать задел для увеличения объемов строительства, считает он.

За 9 месяцев этого года в России было выдано на 22% больше ипотечных кредитов в количественном выражении и на 36% в денежном, чем годом ранее, сообщил ДОМ.РФ. По итогам года рынок ипотеки, уже даже без продления программы поддержки, достигнет абсолютного рекорда. "Проекты, которые достраиваются по старым правилам, получили необходимый поток финансирования в течение 2020 года, что гарантирует своевременное завершение строительства", - говорит президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Льготная ипотека позволила застройщикам вернуться к нормальным темпам ввода жилья в условиях пандемии, подчеркивает член Генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров.

Продление программы приостановит незначительный рост стоимости квартир в новостройках, который наблюдался последние пару месяцев из-за высокого спроса, считает член общественного совета при минстрое Рифат Гарипов.