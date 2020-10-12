Эмомали Рахмон одержал победу на президентских выборах в Таджикистане

"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92 процента избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39 процента, или 4,221 миллиона избирателей", - заявил глава ЦИК Бахтиер Худоерзода.
Таким образом, Рахмон пойдет уже на пятый срок. За кресло президента с ним боролись Рустам Латифзода (от Аграрной партии), Абдухалим Гаффорзода (от Социалистической партии), Рустам Рахматзод (от Партии экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (от Коммунистической партии).
В связи с тем, что голосование проходило в период пандемии, избирательные участки работали в особых условиях. В школах были установлены санитайзеры, подготовлены запасы масок и перчаток. На входе у всех измеряли температуру. Избирательные комиссии периодически делали перерывы в своей работе, чтобы продезинфицировать поверхности и проветрить помещения. Как отметили в МВД республики, выборы прошли в спокойной обстановке, без каких-либо происшествий.