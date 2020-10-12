Эмомали Рахмон одержал победу на президентских выборах в Таджикистане

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства, прошедших в стране в воскресенье. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, он набрал более 90 процентов голосов.

"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92 процента избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39 процента, или 4,221 миллиона избирателей", - заявил глава ЦИК Бахтиер Худоерзода.

Таким образом, Рахмон пойдет уже на пятый срок. За кресло президента с ним боролись Рустам Латифзода (от Аграрной партии), Абдухалим Гаффорзода (от Социалистической партии), Рустам Рахматзод (от Партии экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (от Коммунистической партии).

В связи с тем, что голосование проходило в период пандемии, избирательные участки работали в особых условиях. В школах были установлены санитайзеры, подготовлены запасы масок и перчаток. На входе у всех измеряли температуру. Избирательные комиссии периодически делали перерывы в своей работе, чтобы продезинфицировать поверхности и проветрить помещения. Как отметили в МВД республики, выборы прошли в спокойной обстановке, без каких-либо происшествий.