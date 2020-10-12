Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть

Может ли коронавирус так же неожиданно исчезнуть, как и появился? Ведь в Китае люди уже почти не заражаются. Да и про атипичную пневмонию или ближневосточный респираторный синдром сегодня уже почти ничего не слышно. А они - "родственники" и предшественники коронавируса.

"По всей видимости вирус SARS-CoV2 не исчезнет как его предшественник SARS-CoV1 (атипичная пневмония) и станет одним из вирусов из большой группы микроорганизмов, вызывающих ОРВИ. Как и случилось с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009-2010 годах", - рассказал "Российской газете" директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Николай Брико.

При этом он пояснил, что заболевания, вызываемые ближневосточным вариантом коронавируса продолжают регистрироваться, известно более 2,5 тысячи заболеваний. Но в основном в регионе Аравийского полуострова и, прежде всего в Саудовской Аравии, что связано с особенностями эпидемиологии этого заболевания (резервуаром возбудителя).

Наблюдающееся сейчас обострение заболеваемости ученый связывает в том числе с индивидуальными особенностями каждого организма. "Помимо факторов резистентности макроорганизма в заболевании инфекцией и тем более разной степени выраженности болезни, важное значение имеет вирулентность возбудителя и его количество (доза) попавшего в организм человека. Это касается всех инфекционных болезней, включая и COVID-19, - добавляет Брико. - Инфицированность (заболеваемость) регулируется в основном факторами социального порядка, возможностью реализации ведущих путей передачи и степенью контакта с источником инфекции".

Подъем заболеваемости COVID-19 в осенний период связан и с возвращением после отпускного периода к обычной жизни населения, формированием организованных коллективов (школьников, студентов). "Резкое увеличение степени контактов на рабочих местах и в условиях тесного общения людей в организованных коллективах, местах массового скопления людей и общественном транспорте, несоблюдение масочного режима и дистанцирования привело к существенно возросшей возможности передачи возбудителя воздушно-капельным и контактным путями", - подчеркнул ученый.