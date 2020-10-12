Эпидемиолог: Выход на плато по COVID-19 в РФ возможен через 10-20 дней

Выход на плато по заболеваемости коронавирусом, вероятно, произойдет в России в течение следующих 10-20 дней. Такое мнение озвучила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Такие сроки специалист объяснила тем, что "многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября", - цитирует РИА Новости. Пшеничная отметила дисциплинированность и сознательность многих россиян в соблюдении мер профилактики.

По мнению эпидемиолога, введенные меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но заметно это будет не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти не менее 1,5 инкубационных периода, для того чтобы ожидать выхода на плато, заключила Пшеничная.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что выход на плато предсказать сложно, но он уверен, что это произойдет "достаточно скоро". По его словам, еще не менее месяца может идти нарастание. Эксперт отметил, что плато будет довольно высокого уровня, и продлится оно также не меньше месяца.