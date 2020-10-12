Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста

Социальная сеть Facebook объявила о запрете любого контента, отрицающего Холокост. Об этом сообщается в официальном блоге.

Кроме того, по этому поводу высказался и сам Марк Цукерберг: "Мы уже давно удаляем посты, восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая Холокост. Но с ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем также контент, отрицающий холокост или искажающий информацию о нем, - написал у себя на странице основатель соцсети. - Меня мучали противоречия между необходимостью поддерживать свободу слова и вредом, причиняемым преуменьшением или отрицанием ужасов холокоста. Мое мнение изменилось, когда я увидел данные о росте насилия на почве антисемитизма".

Несмотря на то, что Facebook блокирует контент по ряду признаков, Цукерберг прежде высказывался о том, что социальные сети не должны заниматься цензурой. Например, в феврале текущего года он заявил, что изменит принцип блокировки контента так, чтобы она касалась только тех вещей, которые, по мнению Facebook, "вредят людям".