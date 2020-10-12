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Рубрика: Спорт

Чемпионы промолчали

Франция сыграла в нулевую ничью на своем поле с Португалией
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
На выходных в рамках Лиги наций состоялся матч действующих чемпионов мира и Европы - Франции и Португалии. Встреча, обещавшая яркое зрелище, закончилась вничью со счетом 0:0.

Вообще поединки между этими командами редко получаются результативными, хотя довольно частенько их пути на футбольном поле пересекаются. В последний раз "трехцветные" играли с португальцами в памятном домашнем финале чемпионата Европы-2016. В основное время голов забито не было, а в дополнительное "золотой" мяч турнира провел нападающий московского "Локомотива" Эдер.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Надо отметить, что с тех пор эти сборные несильно изменились. На ведущих ролях что у одних, что у других все те же лица. Да и матч вышел таким же прагматичным, как и четыре года назад. Вероятно, ничья больше устроила все-таки Португалию, поскольку по дополнительным показателям она продолжает возглавлять таблицу группы 3 Лиги "А". В активе команды Фернанду Сантуша и французов по семь очков.

- Сегодня была очень сбалансированная игра. Обе команды осторожничали, особенно в нападении. Не хватало более агрессивной динамики. Именно в таких матчах тренерам хочется большего. Конечно, важно оставаться организованными и внимательными в обороне, но все же и об атаке не стоит забывать, - отметил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

К слову, Сантуш стал новым рекордсменом по матчам во главе своей сборной. Встреча с французами стала для него 75-й у руля Португалии. По этому показателю Фернанду обошел Луиса Фелипе Сколари.

Что касается реакции тренера "трехцветных" Дидье Дешама, то он отметил действия своих футболистов в обороне. По мнению специалиста, французским защитникам удалось нейтрализовать капитана и главную звезду португальцев - Криштиану Роналду.

- Мы всегда можем играть лучше. Но учитывая уровень соперника, ребята приняли меры предосторожности, и потому сегодня вечером мы не увидели Роналду. Нападающим было сложнее. Нам нужно было действовать активнее в атаке. Тогда, возможно, Франция набрала бы все три очка, - считает Дешам.

Третьими в этой группе идут хорваты, переигравшие на своем поле Швецию - 2:1. Два гола в этой встрече забили футболисты, представляющие российскую Премьер-лигу: Никола Влашич (ЦСКА) у хозяев и Маркус Берг ("Краснодар") у скандинавов. А победу "шашечным" принес точный удар Андрея Крамарича на 84-й минуте.

Сборная Франции не проигрывает с июня 2019 года, а португальцы — с октября прошлого года. Фото: Reuters

Еще один матч с приставкой "топ" состоялся в Лондоне на знаменитом "Уэмбли", где англичане принимали бельгийцев. Напомним, что эти команды встречались в поединке за третье место на чемпионате мира-2018 в России. Сильнее тогда оказалась Бельгия.

Впрочем, на этот раз в составе "красных дьяволов" не было их лидера - Эдена Азара. После перехода в мадридский "Реал" полузащитника мучают бесконечные травмы. Можно сказать, Бельгия уже привыкла выходить на поле без одного из братьев Азаров.

Сказывается ли так сильно отсутствие Эдена или нет - сложный вопрос. Однако в матче с Англией бельгийцы потерпели первое поражение с ноября 2018 года. Прервалась их серия из 13 встреч без поражений. В то же время "львы" не уступают никому на протяжении года и одержали 20 побед в последнем 21 домашнем поединке.

- Бельгия - топ-команда. Конечно, они доставили нам немало проблем. Мы плохо владели мячом и были немного медлительными в его продвижении в атаку. Однако у нас в составе было много молодежи: Райс, Маунт, Трент. Для таких ребят это огромный опыт. В матчах с лидерами мирового футбола важны детали и концентрация. Сегодня большое событие для нашей команды, -подчеркнул главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Не было забито мячей в двух встречах группы 1 лиги "А" - между Польшей и Италией и Боснией с Нидерландами. Отметим, что итальянцы, которых тренирует бывший рулевой питерского "Зенита" Роберто Манчини, не проигрывают уже в 15 официальных поединках подряд. До рекорда - две встречи.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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- У нас было много моментов, особенно в первом тайме. К сожалению, помешало ужасное состояние поля. Результат неоптимальный, но мне не в чем винить футболистов. Поверьте, состояние газона - это не отговорка. Мяч дробил, а это сводит на нем усилия более мастеровитых исполнителей, - сказал Манчини.

Несмотря на потерю очков, Италия продолжает оставаться лидером своей группы: в активе команды Манчини пять очков. Нидерланды с поляками отстают на один балл, боснийцы же набрали пока всего два очка.

Интересный факт: в нынешнем розыгрыше Лиги наций только сборные Черногории и Гибралтара добились максимальных результатов, выиграв все свои матчи.

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