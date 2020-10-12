Во всех региональных управлениях Федеральной службы исполнения наказаний созданы специальные комиссии по мониторингу применения физической силы и спецсредств. Они проводят проверки каждого такого случая, причем обязательно просматриваются видеозаписи.

Эта новость прозвучала на заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний, посвященной соблюдению прав человека в казенных домах.

"Политика Федеральной службы исполнения наказаний направлена на последовательное воплощение в работе принципов законности, открытости и гуманности", - отметил директор ФСИН России Александр Калашников.

Кстати, как рассказывал в свое время глава ведомства "Российской газете", в регионы были направлены методические рекомендации по применению силы, сотрудники ежемесячно сдают по ним зачеты. Был даже снят специальный фильм, направленный на профилактику нарушений в применении силы.

"Стоит отметить тот факт, что Федеральная служба исполнения наказаний последовательно изживает практику сокрытия фактов неправомерного применения физической силы и спецсредств", - подчеркнули в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила высокий уровень взаимодействия с ФСИН России как в контексте соблюдения прав как заключенных, так и защиты прав сотрудников. Она предложила пересмотреть вопрос размещения серверов с записями системы видеонаблюдения, находящихся в казенных домах, то есть переместить серверы из учреждений непосредственно в региональные управления в целях сохранности видеоматериалов.