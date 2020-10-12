ГД рассмотрит проект постановления о снятии депутата Лысакова с поста

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении депутата Вячеслава Лысакова (фракция "Единая Россия") от должности первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству.

Документ внес Комитет Госдумы по контролю и регламенту. Данный вопрос предлагается рассмотреть на пленарном заседании 13 октября.

Ранее стало известно, что президиум фракции намерен обсудить вопрос о снятии Лысакова с поста в комитете. По словам главы думских единороссов Сергея Неверова, "должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков". При этом, подчеркнул лидер думских единороссов, он остается депутатом и будет "вправе выражать свою позицию так, как считает нужным".

Сам Лысаков связал это с публикациями в своем телеграм-канале.