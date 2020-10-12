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12.10.2020 13:33
Рубрика: Общество

Гинцбург: Всех участников испытаний вакцины "Спутник V" привьют к концу января

Текст: Ирина Невинная

Последние из 40 тысяч добровольцев, участие которых заявлено в пострегистрационных исследованиях вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", могут быть привиты к концу января 2021 года, - сообщил сегодня директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По словам Гинцбурга, за первый месяц в исследование вошли уже 10 тысяч добровольцев, передает ТАСС. Он также дал прогноз по срокам окончания завершающей фазы исследований: конец июля-начало августа следующего года.

"Сейчас первые 10 тысяч получили прививку. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля - начало августа, - закончатся исследования, и будут результаты статистически обработанные за полгода", - пояснил Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург пояснил, почему добровольцы после вакцинации должны соблюдать меры предосторожности - носить маски и соблюдать социальную дистанцию - еще в течение минимум четырех недель. Во-первых, за это время после введения вакцины (причем второй дозы, которая вводится через 21 день после первой) формируется иммунитет к коронавирусу (а пока он не сформирован - остается риск заразиться). Во-вторых, согласно условиям испытаний, каждый четвертый участник получает не вакцину, а плацебо. Причем ни сам доброволец, ни курирующий его врач-исследователь не знают, в какую из двух групп он входит, пока не закончатся исследования.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
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Рассказывая о вакцине, Гинцбург выражал надежду, что ее защитное действие будет сохраняться в течение двух лет, судя по опыту применения препаратов, созданных ранее на той же платформе, что и "Спутник V". Если мнение ученого подтвердится в результате клинических исследований, повторную прививку от коронавируса нужно будет делать через год.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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