Глава Киргизии повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел в столице страны чрезвычайное положение с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября 2020 года по бишкекскому времени. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По официальной информации, данное решение обусловлено тем, что парламент КР в течение трех дней так и не смог рассмотреть вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы.

"В связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в соответствии со статьей 15, с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции и статьями 3, 4, 7, 8 конституционного закона "О чрезвычайном положении" исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек постановляется ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек", - говорится в сообщении главы государства.

Комендантом города назначен заместитель министра внутренних дел КР Алмазбек Орозалиев. Для обеспечения режима ЧП в Бишкеке организована комендатура.

Согласно распоряжению президента КР в столице вводится комендантский час, отдельным гражданам запрещено покидать на установленный срок свое жилище, для транспорта введен особый режим въезда и выезда граждан, а также введены ряд других ограничений.

Силовым министерствам и ведомствам предписано оказывать всемерное содействие коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. Генеральному штабу Вооруженных сил КР в целях поддержания режима чрезвычайного положения ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.