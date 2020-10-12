Глава минтруда Антон Котяков рассказал в Госдуме, как будет выполняться поставленная президентом задача снизить уровень бедности в стране вдвое к 2030 году. Работа над решением этой проблемы будет сложной - к бедным в РФ относятся 13,5% населения, признал министр. Подход выбран комплексный, подчеркнул он.

Меры соцподдержки граждан Котяков обсудил с депутатами из "Единой России", большинство вопросов касалось как раз борьбы с бедностью и ростом безработицы. Эти два показателя связаны. Почти 20 млн человек, или 13,5% населения, в России являются бедными, заявил министр. Он признал, что ситуация на рынке труда у нас остается достаточно сложной. "Общее число безработных за период с марта по текущую дату выросла с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек", - констатировал он.

Меры, принимаемые государством в этом направлении, носят комплексный характер, подчеркнул Котяков. Они начинаются с точечной поддержки отдельных категорий граждан и заканчиваются глобальными мероприятиями по восстановлению экономики. По линии минтруда - тоже широкий спектр мер, и одним из приоритетов стала как раз поддержка граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за потери работы. Для них власти пересмотрели размеры пособий - так, максимальные выплаты довели до МРОТ, то есть до 12 тыс. 130 рублей. К тому же для безработных граждан с детьми на период пандемии ввели выплаты по 3 тыс. рублей на ребенка (до 18 лет).

Министр уточнил, что пик роста безработицы пришелся на сентябрь, и теперь ситуация стабилизируется. В частности, благодаря мерам по поддержке занятости. На данный момент гражданам предоставлен выбор из 1,5 млн вакансий на портале "Работа в России", а регионы организуют временную занятость. С 2021 года, как рассказал Котяков, центры занятости по всей России начнут работать на единой платформе для формирования общей базы данных. Более эффективной станет и система повышения квалификации.

С учетом важности этих вопросов в правительстве решили сформировать федеральный проект по занятости, который, по словам Котякова, охватит все возрастные категории граждан. Он станет частью нацпроекта в сфере демографии.

В следующем году "по-настоящему системной" мерой поддержки станет социальный контракт, добавил министр - это произойдет благодаря софинансированию из федерального центра. Упор будет сделан на помощь гражданам в организации своего дела и развитии личного подсобного хозяйства. Планируется заключить порядка 1 млн социальных контрактов, отметил Котяков.

Приоритет в сфере борьбы с бедностью - поддержка семей с детьми. Была расширена программа маткапитала, и в этом году более 900 тысяч семей получили такого рода помощь, почти треть из них - на первого ребенка. Котяков также напомнил о выплатах на детей от 3 до 16 лет (по 10 тыс. рублей) - их получили более 27,5 млн человек.