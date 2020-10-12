Google может остаться без браузера Chrome

Минюст США планирует подать иск в отношении компании Google, в случае удовлетворения которого ИТ-корпорацию могут заставить продать браузер Chrome. Все это происходит в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, пишет американский портал Politico.com.

Кроме того, возможно, Google придется продать и часть своего рекламного бизнеса. Но как именно следует разделить бизнес ИТ-корпорации, Минюсту и генпрокурорам еще предстоит определить.

Согласно статистике NetMarket Share, браузер от Google является настоящим монополистом в своей области - его доля составляет около 70% пользователей интернета по всему миру. Второе место занимает Edge от Microsoft - у него около 8%.