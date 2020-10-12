Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон

Госдепартамент США опубликует часть электронной корреспонденции Хиллари Клинтон, которая ранее возглавляла это ведомство. Об этом сообщил действующий госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

"Электронные письма у нас. Мы представим всю эту информацию, чтобы американцы могли с ней ознакомиться", - цитирует ТАСС. При этом Помпео не пояснил, о каких именно письмах Клинтон идет речь. Он лишь пообещал сделать это как можно быстрее, отметив, что перед выборами "будет на что посмотреть".

Конфиденциальная информация была на частном сервере, напомнил Помпео, подчеркнув, что Хиллари Клинтон не следовало так поступать, это поведение неприемлемо. Ранее президент США Дональд Трамп призвал Помпео опубликовать письма Клинтон, которая была его соперницей на выборах главы государства в 2016 году.

Напомним, в 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп критиковал ее за эти действия.