Новости

Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США 02:31
Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ 02:21
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса 02:18
У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки 01:49
Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России 01:42
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах 01:40
Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе 00:28
Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 00:02
Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT 00:00
Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 11.10.2020
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 11.10.2020
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11.10.2020
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 11.10.2020
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 11.10.2020
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 11.10.2020
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 11.10.2020
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 11.10.2020
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 11.10.2020
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 11.10.2020
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 11.10.2020
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 11.10.2020
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 11.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 03:07
Рубрика: В мире

Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Госдепартамент США опубликует часть электронной корреспонденции Хиллари Клинтон, которая ранее возглавляла это ведомство. Об этом сообщил действующий госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Фото: AFP/DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION
Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу"

"Электронные письма у нас. Мы представим всю эту информацию, чтобы американцы могли с ней ознакомиться", - цитирует ТАСС. При этом Помпео не пояснил, о каких именно письмах Клинтон идет речь. Он лишь пообещал сделать это как можно быстрее, отметив, что перед выборами "будет на что посмотреть".

Конфиденциальная информация была на частном сервере, напомнил Помпео, подчеркнув, что Хиллари Клинтон не следовало так поступать, это поведение неприемлемо. Ранее президент США Дональд Трамп призвал Помпео опубликовать письма Клинтон, которая была его соперницей на выборах главы государства в 2016 году.

Напомним, в 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп критиковал ее за эти действия.

В мире США Хиллари Клинтон

Главное сегодня

Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб