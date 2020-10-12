Госдума 13 октября рассмотрит конституционные поправки от президента

Госдума 13 октября рассмотрит три внесенных президентом законопроекта - о правительстве, прокуратуре РФ и Конституционном Суде. Все они направлены на реализацию обновленной Конституции. При этом Госдума в перспективе сосредоточится только на самых важных законопроектах, сократив число пленарных заседаний.

О таких решениях сообщил журналистам вице-спикер Александр Жуков по итогам заседания думского Совета.

В связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусам депутаты ранее уже перешли с трех пленарных заседаний в неделю на два. А на этой неделе решено провести всего одну "пленарку" - 13 октября. "Два других дня пленарных заседаний на этой неделе отменяются", - сказал Жуков. Он уточнил, что ранее намеченный на среду, 14 октября, "правительственный час" с главой Минтруда Антоном Котяковым переносится на более поздний срок.

В перспективе депутаты сосредоточатся на приоритетной повестке - поправки по Конституции и проект нового бюджета.

"Большинство остальных законов, которые не требуют немедленного рассмотрения, будут перенесены на более поздний срок, - заявил вице-спикер. - И мы не будем рассматривать законопроекты, рекомендуемые комитетами к отклонению".

Напомним, что президентский пакет поправок - это восемь внесенных главой государства документов, которые направлены на законодательное оформление одобренных гражданами изменений в Основном Законе. В пакет входят новая редакция закона "О правительстве РФ", поправки в законы "О Конституционном Суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", "О федеральной службе безопасности", О прокуратуре РФ" и ряд других.