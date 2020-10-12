Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США

В случае победы демократа Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах в США губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо может занять пост генпрокурора страны. Об этом сообщает ТАСС.

Два политика давно дружат. Они знакомы с 80-х годов прошлого века. Еще больше их сплотила общая беда - ураган "Сэнди" в 2012 году. Байден также высоко оценил вклад губернатора в борьбу с коронавирусом в крупнейшем американском городе. Кандидат в президенты США считает, что в случае победы Куомо можно доверить расследование злоупотреблений в администрации Трампа.

Напомним, всеобщие выборы состоятся в США третьего ноября. Борьбу за кресло главы Белого дома ведут демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.