Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Айфеля. Соревнования принял немецкий автодром "Нюрбургринг".

Эта победа стала для Хэмилтона 91-й в карьере. По этому показателю он догнал семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера. По окончании гонки сын Шумахера Мик подарил Льюису шлем отца.

- Я не знаю, что сказать. Когда ты растешь и смотришь "королевские гонки", ты видишь, какого уровня пилоты там выступают. Я даже не ожидал, что когда-нибудь смогу добраться до таких показателей. Мне нужно время, чтобы осознать это, - отметил Хэмилтон.

Вторым в Айфеле финишировал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим - австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено". Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас сошел с дистанции из-за технических проблем.

Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") стал последним из финишировавших (15-м). На 17-м круге гонки на болиде Квята сломалось переднее антикрыло в результате контакта с тайцем Александером Албоном ("Ред Булл"), после чего ему пришлось ехать до боксов на поломанной машине целый круг.

В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, на счету которого 230 очков. Вторым идет Боттас (161), замыкает топ-3 Ферстаппен (147). Квят с 14 очками располагается на 14-й строчке, его партнер по команде Гасли - на десятой (53). Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.