Японские ученые выяснили, сколько живет коронавирус на коже человека

Исследователи из японского Медицинского университета Киото выяснили, насколько долго сохраняет жизнеспособность коронавирус на коже человека. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Согласно результатам исследований, вирус, попавший на кожу, может представлять опасность в течение примерно 9 часов, это в пять раз выше, чем продолжительность способности к заражению у вируса гриппа. Результаты были получены в ходе экспериментов, когда на кожу человека наносили по 100 тысяч образцов коронавируса и гриппа, а затем фиксировали время, которое проходит до исчезновения вирусов с кожи. Вирусы гриппа исчезали за 1-2 часа, а коронавирус в отдельных случаях оставался на протяжении 11 часов, в среднем же - 9 часов.

При этом, как показали исследования, применение 80-процентного этанола уничтожает вирусы на коже 15 секунд. Если мыть руки с мылом в течение 15 секунд и еще десять секунд смывать мыло под проточной водой, то на коже остается одна десятитысячная от исходного количества вирусов. Даже просто мытье рук проточной водой снижает число вирусов до одной сотой.