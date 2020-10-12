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12.10.2020 17:54
Рубрика: Экономика

Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов

Текст: Марина Трубилина

Процедура проведения онлайн-собраний жильцов была упрощена весной нынешнего года, принятие поправок в Жилищный кодекс ускорила пандемия. Однако информационные системы - голосовать можно через ГИС ЖКХ или специальные региональные системы - пока не готовы к проведению собраний через интернет, считают эксперты.

Поправки в Жилищный кодекс, упрощающие проведение онлайн-собраний жильцов, были приняты в мае нынешнего года. "Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность процесса", - пояснял тогда замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Проводить собрания онлайн можно было и раньше, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, но для этого было необходимо предварительно провести обычное "бумажное" голосование за такую возможность, поэтому за последние несколько лет такой возможностью воспользовались, по оценке эксперта, лишь около 0,01% домов. Теперь же, согласно закону, жильцы могут собраться сразу в интернете, без предварительного офлайн голосования.

Однако в ГИС ЖКХ воспользоваться такой возможностью до сих пор нельзя, говорит директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая: обратиться в ГИС ЖКХ инициатор собрания может только с копией протокола обычного собрания. В странной ситуации оказались жители новостроек: закон устанавливает для них приоритет проведения онлайн-голосования и тем самым по сути запрещает "бумажное" голосование, без которого, однако, не организовать собрание в интернете.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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В системе ГИС ЖКХ не был увеличен с 5 до 60 дней, как предусмотрено законом, срок голосования, говорит заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. Во время недавно проводившегося онлайн-собрания в его доме в течение 5 дней успели проголосовать собственники, обладающие только примерно 35% голосов. "Практика показывает, что набрать кворум в системе ГИС ЖКХ по затраченным силам сопоставимо с поквартирным обходом", - говорит Склянчук.

Несмотря на то, что кворума не было, ГИС ЖКХ сочло онлайн-собрание состоявшимся и все решения принятыми, рассказывает Гордеев. Кроме того, в системе отсутствовала полная информация об имеющейся у собственников недвижимости. Поэтому владельцы нескольких квартир или машиномест свои решения по "дополнительным" голосам направляли администратору в письменном виде, однако ГИС их не принимала: "собственник уже проголосовал". Те же проблемы и в ЕИАС ЖКХ Московской области, отмечает Гордеев (голосовать разрешается также через региональные системы).

Достаточно случаев, когда инициаторы общих собраний вынуждены отказаться от проведения онлайн собрания в ГИС ЖКХ из-за технических проблем или тяжелого восприятия предложенного интерфейса, добавляет Вепрецкая. При этом существует уже немало коммерческих систем для проведения онлайн-собраний, которые более "дружелюбны" к пользователям, отмечают эксперты. Правильно было бы дать доступ этим системам к Единой системе идентификации и аутентификации, считает руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Республики Удмуртия Александр Евсеев: "Это повысило бы уровень доверия к таким системам и уровень легитимности таких собрания. Потому что сейчас госорганы не очень понимают, каким образом можно проверить кворум, количество собственников, которые участвовали в собрании". Необходимо установить единые требования ко всем возможным системам голосования, независимо от их форм собственности, считает Гордеев: "А собственники, зная репутацию, сами выберут конкретную систему".

Управляющие компании и председатели ТСЖ по-прежнему побаиваются электронных форм собраний жильцов из-за происков конкурентов и невозможности вступить в прямой диалог с жильцами - известны случаи демпинга цен на жилищные услуги, чтобы "сесть на дом", добавляет Склянчук. Цифровую революцию в сфере управления жилым фондом, по его мнению, ускорила бы обязательность оформления электронного голосования жильцов и приема жилинспекциями итоговых протоколов в электронном виде, считает он.

Экономика ЖКХ

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