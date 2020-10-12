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12.10.2020 13:05
Рубрика: Власть

Интернет-голосование по благоустройству станет доступным по всей стране

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое позволяет каждому гражданину активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды. "Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды. Раньше такой порядок действовал в основном в крупных городах. Теперь распространяем его на всю страну", - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Мишустин пообещал вдвое снизить размер НДС на электронные и аудиокниги

Органы местного самоуправления обязали размещать в интернете соответствующую информацию, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, высказать предложения, ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.

Также правительство уточняет условия предоставления субсидий регионам на развитие городской среды. "При оценке эффективности использования средств будем учитывать объем закупок российского оборудования. Например, игровых и спортивных комплексов для детских площадок, скверов, парков", - сказал Мишустин. Это, считает он, позволит не только улучшить общественные пространства, но и поддержать отечественных производителей.

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