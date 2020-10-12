Испания отмечает национальный праздник в условиях пандемии

В пиренейском королевстве сегодня отмечают национальный праздник - День Испании. Из-за пандемии коронавируса впервые за последние десятилетия в этот день в Мадриде не состоится военный парад. Пройдет лишь довольно скромная по сравнению с предыдущими годами церемония возле Королевского дворца.

Обычно в параде принимают участие около 4 тысяч военных, а на торжества приглашаются члены правительства, бывшие премьер-министры, представители экономического, университетского и гражданского общества. В этом же году список гостей на мероприятие под председательством короля Филиппа VI под серьезно сократили, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что День Испании также называют Днем открытия Америки. 12 октября 1492 года Христофор Колумб обнаружил ранее неизвестный европейцам континент, правда, до конца жизни так и не узнал об этом, думая, что открыл новый путь в Индию. Отмечать этот день начали довольно поздно - лишь в конце XIX века. Причем первыми стали праздновать ассоциации латиноамериканских предпринимателей - в 1892 году по случаи 400-летия открытия Америки. В те времена исследование и завоевание Америки считалось величайшим делом, которое когда-либо делали испанцы, несмотря на волну революций и войн за независимость в Латинской Америке.

Кстати, в Испании их инициативу подхватили лишь в 1918 году, зато с тех пор традиция отмечать 12 октября не прерывалась вне зависимости, кто был у власти. Конечно, тогда это не был главный праздник в Испании, во времена Второй республики предпочтение отдавалось 14 апреля - дню, когда она была провозглашена, во времена диктатуры Франсиско Франко - 18 июля, когда военный устроили переворот, позволивший генералиссимусу взять власть в стране в свои руки. Но даже во время Гражданской войны 1936-1939 годов 12 октября праздновали обе стороны.

После принятия Конституции в 1978 году главным праздником могло стать 6 декабря (День Конституции), эту идею продвигали левые силы, но в борьбе идей победу одержали правые, убедившие своих соперников, что надо отмечать 12 октября, поскольку именно связанное с этим днем событие символизирует испанцев. Окончательное решение по этому вопросу было принято в 1987 году, за пять лет до 500-летия открытия Америки, которое преподносилось как создание моста между двумя частями света.

Военный парад в Испании стали устраивать только при Хосе Мариа Аснаре, возглавлявшем правительство с 1996 по 2004 год.

Кстати, 12 октября отмечают и в странах Латинской Америки, только там это День Колумба. Правда, в последние годы оттуда все чаще звучат обвинения в сторону Испании в притеснении и разграблении коренных народов.