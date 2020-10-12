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12.10.2020 17:30
Рубрика: Спорт

Итоги недели Единой лиги: ЦСКА и "Нижний" впервые набрали 100 очков

Текст: Илья Соболев
Третья неделя регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги получилась по объективным причинам не слишком насыщенной на события.
Андрей Лопатин помог ЦСКА разгромить саратовский "Автодор". Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Андрей Лопатин помог ЦСКА разгромить саратовский "Автодор". Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Андрей Лопатин помог ЦСКА разгромить саратовский "Автодор". Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Начнем с того, что один из трех запланированных матчей так и не состоялся. Краснодарский "Локомотив-Кубань" должен был принять 11 октября таллинский "Калев", однако гостей из Эстонии "железнодорожники" так и не дождались. Все дело в том, что один из игроков "Калева" сдал положительный анализ на коронавирус, и команде пришлось остаться в Таллине. По эстонским законам игроки клуба будут изолированы да следующего уведомления департамента здравоохранения страны.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
"Химки" всемером играли против "Жальгириса" в матче Евролиги

Что касается результата несостоявшегося матча, "Калев" не успел своевременно, то есть за 48 часов до начала игры, сообщить о своих проблемах, и потому, в соответствии с регламентом Единой лиги ВТБ, таллинцам засчитано техническое поражение - 0:20.

Зато в двух других матчах две команды впервые в сезоне преодолели рубеж в 100 набранных очков. Во-первых, московский ЦСКА на своем паркете крупно переиграл саратовский "Автодор" - 100:66. Дела у армейцев явно идут в гору. После удачных матчей с "Локомотивом-Кубанью" и израильским "Маккаби" в Евролиге подопечные Димитриса Итудиса одержали уже третью победу подряд.

Непривычно много времени, целых 28 минут, греческий специалист предоставил молодому Андрею Лопатину, и тот наставника не подвел, став с 20 очками самым результативным игроком в обеих командах. Оба показателя - рекордные для 22-летнего парня.

- Говоря о Лопатине, отмечу, что он заслужил минуты на паркете, - подчеркнул Итудис. - У нас ничто не дается даром, Андрей много работает, он собран, старается научиться чему-то новому. Я говорил в недавнем интервью, что молодые ребята получат шансы…

В следующем матче 19 октября ЦСКА ждет встреча с питерским "Зенитом", который выдал лучший старт за всю историю выступлений в Единой лиге, выиграв все четыре своих матча. Но состоится ли эта игра, пока неизвестно. И снова все дело в ковиде, обнаруженном по результатам очередных тестов у двух игроков и трех тренеров основной команды. Всего на данный момент положительные тесты в "Зените" у шести игроков, трех тренеров и одного массажиста. Чтобы избежать распространения коронавируса, команда приостановила тренировочный процесс и ушла на изоляцию.

А вот "Автодор" точно 14 числа не сыграет с "Калевом". Из-за уже упомянутых проблем таллинцев эта встреча перенесена на неопределенный срок.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
"Локомотив-Кубань" проиграл во втором матче Еврокубка "Виртусу"

Выбить сотню по ходу этой игровой недели удалось и "Нижнему Новгороду", который в результативной перестрелке был сильнее польской "Зелены Гуры" - 100:93. Главным героем встречи стал неудержимый Антон Астапкович, набравший 25 очков. Это вторая победа "Нижнего", а вот "Зелена Гура" потерпела поражения во всех трех проведенных матчах "регулярки".

- У нас было больше двух недель, чтобы донести до игроков, что мы хотим видеть от них на этом матче. И похоже, нам не очень это удалось, - несмотря на победу наставник "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич нашел повод для критики. - Действовали порой безответственно. В начале игры были вялыми, без энергии, без самоотдачи, поэтому позволили сопернику довести разницу до 13 очков в первой четверти. Да, добились победы, но говорить о качестве игры, когда пропустили 93 очка дома, не приходится. Посмотрим, как будем выглядеть в матче против "Локомотива" на выезде.

С "Локомотивом-Кубанью" "Нижний" должен сыграть в гостях 18 октября. Что касается "Зелены Гуры", ее матч с "Пармой", запланированный на 13 октября, отложен из-за коронавируса в пермском клубе.

Расписание матчей четвертой игровой недели Единой лиги

18 октября, воскресенье

16.00 "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Нижний Новгород"

17.00 УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск)

19 октября, понедельник

19.30 ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

20.30 "Химки" (Московская область) - "Астана" (Нур-Султан)

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