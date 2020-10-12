Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса

Начало нового учебного года во многих странах совпало со второй волной заболеваемости коронавирусом. Теперь школы идут на новые ухищрения, позволяющие избежать повторной паузы в обучении детей.

В этой и других школах Лондона жестко требуют соблюдать соцдистанцию, а потому обедать детям придется на улице в любую погоду. Фото: AP

Так, немецкая Ассоциация филологов, отвечающая за учебный процесс в ФРГ, представила новые стандарты проведения уроков в осенне-зимний период. Предполагается, что из-за постоянных проветриваний детям придется сидеть за партами... в шапках и шарфах.

Как пишет Spiegel online, новые рекомендации правительства для школ (а также всех предприятий и офисов) предполагают "перекрестные проветривания" со сквозняком каждые 20 минут. Предполагается, что такая мера позволит снизить "вирусную нагрузку" в аудиториях. Но как быть после наступления холодов? По словам главы Ассоциации Сюзанны Лин-Клитцинг, "свитера, шарфы, шапки и пледы должны стать неотъемлемыми аксессуарами учениц и учеников". Родителям предлагают одевать своих чад по "принципу капусты" - чтобы в течение урока они всегда могли утеплиться, а потом снять лишнее.

Между тем в Вене, где делают ставку на массовое тестирование педагогов и школьников (до 14 лет - с согласия родителей), ввели мобильные выездные бригады. До сих пор на местные школы сыпался град упреков за хаотичную организацию выявления "короны" в стенах учебных заведений, отмечает австрийский портал VOL.AT. От первых подозрений до сдачи анализов и получения результатов проходит слишком много времени. Чтобы угроза карантина не висела над школами Дамокловым мечом, местные власти запустили пилотный проект с участием четырех оперативных групп медиков, которые приезжают на вызовы в школы со всем оборудованием и набором тестов. За день они могут взять анализы у 300 человек, а о результатах становится известно в пределах 24 часов.

Школы не хотят делать паузу в обучении, а потому идут на ухищрения от теплой одежды в проветриваемых классах до уроков под открытым небом

Кстати, одна из венских школ оказалась в центре громкого скандала. Как стало известно местным СМИ, после подтверждения ковида сразу у двух учеников, которые до этого занимались на общем уроке физкультуры, целый класс закрыли на карантин. При этом детей отправили по домам... на общественном транспорте. "А после этого мы еще удивляемся, что цифры заражений растут", - возмущаются родители в чате.

В Британии из-за пандемии многие школы, подчиняясь распоряжению властей, перевели дни открытых дверей в онлайн-формат. Для родителей детей, заканчивающих "началку", это стало ударом. Ведь именно сейчас им уже надо определиться, в какой средней школе их ребенок продолжит обучение. И если раньше британцы могли лично посетить понравившиеся им учебные заведения и воочию увидеть все их плюсы и минусы, то теперь остается довольствоваться лишь виртуальными турами, а с учителями общаться через веб-камеру. Некоторые учебные заведения все же пускают родителей в свои стены - только когда внутри почти никого нет и строго небольшими группами с соблюдением социальной дистанции.

Вообще постановление властей о соблюдении дистанции заставило многие школы по-настоящему изощриться, нередко в плохом смысле. Так, например, в английской школе Лод Хит родителям объявили, что их дети и осенью, и зимой будут завтракать и полдничать на улице - вне зависимости от того, какая за окном погода. Кроме того, во многих учреждениях по всей стране родители и руководства учебных заведений спорят о том, стоит или не стоит разрешать детям во время холодов сидеть в классах в теплой верхней одежде. Ведь помещения для занятий, согласно распоряжению властей, надо постоянно проветривать.

А в США решили и вовсе выйти "за рамки" постановления об обязательном проветривании классных комнат и перенести уроки... на улицу. Активно этим занимаются, например, в школах южного штата Юта, где на свежем воздухе проходят занятия по разным предметам - от химии до английского языка. Многие учителя и их подопечные подобной практикой довольны: больше не надо нервничать, что ты заперт в помещении с другими людьми. Кроме того, немало преподавателей стали замечать рост креативности у учеников. Для проведения уличных занятий руководства школ используют каждый квадратный метр своей территории - нередко уроки проводятся на парковках или баскетбольных площадках под тенью большого шатра, а парты заменяют столики, позаимствованные из столовой.