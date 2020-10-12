Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13

В понедельник Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-13. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Запуск ракеты CZ-3B состоялся в 00:57 по местному времени с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Этот пуск стал 349-м по счету для носителей данной серии, пишет ТАСС.

Отмечается, что Gaofen-13 будет использоваться в экологии, сельском хозяйстве и при осуществлении землемерных работ. Он также предназначен для предупреждения о приближающихся стихийных бедствиях.