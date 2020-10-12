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12.10.2020 16:40

Китайско-российское стратегическое взаимодействие укрепляет авторитет ООН

Текст: Пэн Бо (помощник научного сотрудника Института мировой экономики и политики Китайской Академии общественных наук)
Россия и Китай, взаимодействуя на площадке ООН, вносят значимый вклад в защиту глобальной и региональной безопасности и усиление права голоса развивающихся стран в глобальном управлении. В минувшем году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стороны подписали совместное заявление о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Это, с одной стороны, вывело двусторонние отношения на новую высоту, а с другой - сыграло конструктивную роль в укреплении стабильности и авторитета ООН в глобальном управлении.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

На фоне американской политики односторонних действий и протекционизма, выхода США из международных организаций и договоров, китайско-российское взаимодействие имеет весьма важное стратегическое значение для поддерживания текущего международного порядка во главе с ООН. В тексте китайско-российского совместного заявления ООН упомянута 25 раз, что демонстрирует поддержку Пекином и Москвой ключевой роли Организации Объединенных Наций в глобальном управлении.

В совместном заявлении стороны выступили в защиту мультилатерализма, в основе которого лежат принципы Устава ООН. Они выступили за создание на платформе ООН международных отношений нового типа, отличающихся взаимоуважением, справедливостью, сотрудничеством и взаимным выигрышем, с тем, чтобы строить глобальное сообщество единой судьбы.

Москва и Пекин выступили за продвижение международного сотрудничества в рамках ООН в противостоянии нетрадиционным вызовам. Они призвали: усиливать политическую координацию в антитеррористической борьбе, продвинуть создание антитеррористического единого фронта во главе с ООН. Защитить созданную международную антинаркотическую систему, основанную на трех конвенциях ООН по борьбе с оборотом наркотиков. В дальнейшем продвигать разработки международных норм действий в киберпространстве. Поддерживать реализацию повестки ООН к 2030 году. В дальнейшем содействовать реализации рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям. Поддерживать механизм ООН по вопросам прав человека, увеличить его вклад в обеспечение прав в развивающихся странах. Продвигать создание многостороннего механизма по обеспечению безопасности действий в космосе в рамках ООН. Усиливать международное управление борьбой с коррупцией, поддерживать международное антикоррупционное сотрудничество на основе конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

В китайско-российском совместном заявлении подчеркивается ключевая и ведущая роль ООН в урегулировании актуальных региональных вопросов. Во-первых, заявление подчеркивает необходимость урегулировать проблему в Сирии политическим и дипломатическим путем, с учетом интересов каждой из заинтересованных сторон. Во-вторых, заявление вновь подчеркивает важное значение и незаменимость всестороннего соглашения по ядерной проблеме Ирана. В частности, стороны выразили решительную поддержку стабильного и всестороннего претворения в жизнь резолюции совета безопасности ООН номер 2231 и 25 статьи Устава ООН. Кроме того, стороны также призвали к строгому соблюдению Устава ООН и международного права в ходе политического и дипломатического урегулирования вопросов, связанных с Венесуэлой, Палестиной, и других актуальных международных вопросов.

Очевидно, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху не только способствуют дальнейшему усилению двустороннего сотрудничества в областях политики, экономики и безопасности, но и обеспечивают эффективность работы ООН. Прежде всего, в противостоянии односторонним действиям и протекционизму, защите региональной безопасности и стабильности, обеспечении и укреплении права голоса развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой, а также в противостоянии глобальным вызовам.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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