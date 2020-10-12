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12.10.2020 13:02
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал проект президента о Прокуратуре РФ

Текст: Татьяна Замахина

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект о Прокуратуре РФ, который входит в пакет законопроектов, внесенный главой государства в целях реализации положений обновленной Конституции.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В частности, в поправках определяется порядок назначения генерального прокурора и его заместителей, сообщил глава комитета Павел Крашенниников (официальный представитель президента при рассмотрении указанных законопроектов). Указывается, что президент направляет в Совет Федерации представление по кандидатуре на эти должности, а также другие материалы, характеризующие кандидатуру. При этом Совет Федерации не позднее недельного срока информирует Президента о результатах рассмотрения.

Аналогичным будет и порядок назначения прокуроров регионов, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов.

Уточняется также запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства, либо вида на жительство. А также указывается обязанность сотрудников прокуратуры уведомлять руководство о прекращении гражданства РФ или приобретении иностранного гражданства и получении вида на жительство, в течение 5 дней.

Павел Крашенинников подчеркнул, что предлагаемые изменения позволят привести закон о прокуратуре в соответствие с новыми конституционными положениями, одобренными гражданами на общероссийском голосовании и вступившими в силу 4 июля 2020 года.

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