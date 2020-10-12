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12.10.2020 22:50
Рубрика: Спорт

Закрытая зона Сараево

Наша женская сборная наконец-то узнала, где и когда играть
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 230(8284)
Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев более чем оперативно отреагировал на решение Международной федерации баскетбола относительно места и дат проведения ряда оставшихся матчей квалификации к финальному турниру чемпионата Европы 2021 года.
В первых матчах отбора Анастасия Шилова была твердым игроком стартовой пятерки. Фото: FIBA В первых матчах отбора Анастасия Шилова была твердым игроком стартовой пятерки. Фото: FIBA
В первых матчах отбора Анастасия Шилова была твердым игроком стартовой пятерки. Фото: FIBA

Напомним, что в прежнем, докоронавирусном формате команды играли друг с другом дома и в гостях. Затем принято решение встречи так называемых "календарных окон" в ноябре этого года и в феврале будущего проводить в одном месте. России это сулило выгоду, однако принципиально ничего не поменялось. С главным соперником Боснией и Герцеговиной матч второго круга придется играть не где-нибудь в Швейцарии или Эстонии, а в столице страны-конкурента Сараево. Важнейшая битва состоится 15 ноября. Тремя днями раньше у россиянок там же противостояние со Швейцарией, но там ничего интересного не ожидается. Наши девушки классом намного выше.

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Получив важнейшую информацию, Ковалев буквально сразу назвал, кто к 3 ноября вызывается на сбор национальной дружины по подготовке к матчам в сараевском замкнутом периметре с усиленным режимом противовирусной безопасности. С недавних пор новое значение слова "пузырь" не требует дополнительных разъяснений.

Ковалев вызвал 17 баскетболисток: это разыгрывающие и атакующие защитники Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирская обл.), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное). Анна Лешковцева (МБА, Москва), Екатерина Федоренкова ("НИКА", Сыктывкар); форварды Анастасия Олаири Косу, Раиса Мусина, Ольга Фролкина (все - "Динамо", Курск), Анастасия Логунова, Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все - "Надежда"), Мария Черепанова ("НИКА"); центровые Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Жосселина Майга, Елизавета Шабанова (обе - "Динамо", Курск), Альбина Ражева ("НИКА").

В резервный список на случай замены включены шестеро: разыгрывающие / атакующие защитники Анна Буровая, Юлия Козик (обе - "Динамо", Курск), Виктория Завьялова (УГМК), Дарья Колосовская ("Енисей", Красноярский край), Карина Низамова (МБА); форвард Аделина Абайбурова ("Енисей").

Короткий сбор стартует 3 ноября на подмосковной базе GoPark. Девушки, занятые 5 ноября в матче Премьер-лиги "Динамо" Нс - "Надежда", прибудут в расположение сборной из Новосибирска сразу после этой встречи. Вылет в Сараево - 9 ноября.

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Поясним отдельно колоссальную цену матча с Боснией, хотя летом Ковалев в интервью "РГ" сказал, что не допускает даже мысли о повторном поражении от этой команды (в первом круге россиянки уступили дома 69:70).

В квалификации образовано 9 групп по 3-4 участника в каждой. Путевки на женский Евробаскет-2021 в Испанию и Францию получат победители всех групп и еще 5 команд со вторых мест по лучшим дополнительным показателям. С двумя поражениями от Боснии в эту пятерку можно и не войти. Ковалев не считает, что на всякий случай нужен разгром Швейцарии. Это его право.

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