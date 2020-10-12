13 октября Госдума рассмотрит в первом чтении проект нового конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", который был внесен в парламент в составе президентского пакета. Официальный представитель президента, сопредседатель Рабочей группы по поправкам в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" о том, какие новации предложены в этом документе.

Павел Владимирович, у нас совсем недавно пришло обновленное правительство во главе с новым премьером. Какие еще поправки необходимо внести и узаконить?

Павел Крашенинников: Обращаю внимание, что это не поправки, а новый закон о правительстве, подготовленный на основании вступивших в силу 4 июля 2020 года поправок в Конституцию.

В тексте определяется статус правительства, а также организационно-правовые основы его формирования и деятельности. В частности, закрепляется положение о том, что правительство России входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и, кроме прочего, способствует устранению разногласий между ними.

Правительство страны - это высший статус служения государственных чиновников, у них огромные полномочия и ответственность за миллионы людей. Кто и как будет назначать министров, и что изменится в их работе?

Павел Крашенинников: Исполнительная власть в России осуществляется правительством, это цитата из Основного Закона. Обновленная Конституция устанавливает новый порядок назначения на должность членов правительства.

В отличие от прежней системы, будет усилена роль парламента при подборе кандидатов на эти высокие посты. Указывается порядок освобождения от должности членов правительства и порядок прекращения полномочий всего кабинета министров.

В том числе, Государственная Дума может выразить недоверие правительству, и оно должно будет уйти в отставку. Кроме того, в развитие положений Конституции закрепляются обновленные полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Можно кратко обрисовать, в чем состоят эти новые полномочия?

Павел Крашенинников: В области социального обеспечения, например, правительство осуществляет адресную поддержку граждан, индексацию пособий и выплат, защиту инвалидов и создание для них доступной среды, улучшение качества их жизни. Оно формирует справедливое пенсионное обеспечение, не реже одного раза в год принимает решения об индексации пенсий.

Важная сфера - защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, предполагающего понимание ими обязанности заботиться о родителях. Равно как и исполнение обязанностей родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Реализация мер в области молодежной политики призвана создать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития, воспитания патриотизма и гражданственности у новых поколений.

В области здравоохранения - создание системы доступной и качественной медицинской помощи, условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

В области трудовых отношений тоже есть новшества?

Павел Крашенинников: Они особо выделены в законопроекте. Правительство обеспечивает гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума в целом по стране - такая норма введена впервые. Реализация трудовых прав и их защита, обеспечение принципов социального партнерства, сокращение и полная ликвидация безработицы - все это сфера полномочий правительства.

При обсуждении поправок в Конституцию много говорили о развитии образования, науки и культуры, а также гражданского общества.

Павел Крашенинников: Законопроект предполагает взаимодействие и поддержку институтов гражданского общества, в том числе НКО, привлечение их к активному участию в государственной политике. Широкая поддержка должна быть оказана также добровольческой или волонтерской деятельности.

Научно-технологическое развитие страны и ее научного потенциала, поддержка системы бесплатного общего и профессионального непрерывного образования, а также охрана культуры, ценностей и наследия народов России детально прописаны в проекте закона.

Нужно отметить также фундаментальные задачи сохранения уникальных природных богатств страны, воспитания экологической культуры, формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Все эти предлагаемые законопроектом изменения развивают новые конституционные положения и позволят повысить уровень правового регулирования указанных вопросов. Как видно, планка устанавливается очень высокая, думаю, по-другому нельзя.

В России президентская форма правления. Как будут распределяться полномочия между главой государства и главой правительства?

Павел Крашенинников: Президент, в соответствии с Конституцией, осуществляет общее руководство правительством, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие кабинета министров и иных органов, входящих в единую систему публичной власти. Председатель правительства определяет основные направления деятельности и организует работу возглавляемого кабинета министров. Он несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Президент осуществляет непосредственное руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку" в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти. Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

Кто входит в так называемый "силовой блок" и как будут назначаться эти министры?

Павел Крашенинников: "Силовой блок" - это Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит непосредственно президент. Он назначает руководителей таких министерств после консультаций с Советом Федерации - вносит представления по кандидатурам, а сенаторы не позднее недельного срока информируют главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения.

Обращаю внимание, что этот срок сейчас обсуждается, небольшие коррективы ко второму чтению возможны. Но в первом чтении предложено в таком виде.

Что будет означать на практике новая процедура формирования правительства при усилении роли парламента?

Павел Крашенинников: Премьер-министр, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока") назначаются президентом после их утверждения Государственной Думой. Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства.

Президент после утверждения Госдумой обязан их назначить, но в последующем может отстранить любого из них. В законе будут указаны конкретные сроки представления в парламент кандидатур главы кабинета и министров, и порядок их рассмотрения Госдумой. И здесь тоже есть новшества. В случае, если Дума трижды отклоняет кандидатуру председателя правительства, президент может назначить его без утверждения парламентом. В этом случае глава государства вправе, но не обязан распустить Госдуму и назначить новые выборы - это закреплено в Конституции.

Есть такая пословица: не мытьем, так катаньем. Дума может заблокировать назначение министров, и что тогда?

Павел Крашенинников: В случае трехкратного отклонения парламентом кандидатур заместителей главы кабинета или федеральных министров, президент может назначить их из числа представленных ему премьер-министром лиц без утверждения Думой.

При этом, согласно конституционным положениям, если после трехкратного отклонения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров более 1/3 должностей остаются вакантными (без учета министров "силового блока"), то президент может распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе председателя без роспуска правительства. Глава кабинета министров праве представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении. Члены правительства вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. При этом он может поручить человеку продолжать исполнять обязанности по должности, либо возложить их на другое лицо до соответствующего назначения.

Если обобщить новшества, входящие в закон, можно сделать вывод, что они повысят авторитет и стабильность кабинета?

Павел Крашенинников: Новая процедура формирования правительства более прозрачна, поскольку утверждение всех членов кабинета будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Госдуме свою компетентность, ответить на вопросы депутатов в профильных комитетах, во фракциях политических партий, затем на пленарном заседании. И только потом будут утверждаться на должность.

Все стадии обсуждения кандидатов в члены правительства налагают ответственность не только на самих членов правительства, но и на депутатов. Они проголосовали и им дальше работать с утвержденными членами кабинета министров по конкретным направлениям жизни нашей страны. Похожая процедура и в Совете Федерации.

К чему приводят раздоры во власти, мы наблюдаем на тревожных примерах ближних и дальних стран. Были такие казусы и в нашей истории. Есть надежда, что не повторятся?

Павел Крашенинников: В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса.

Мы знаем, какие коллизии возникают в случае конфликта парламента с исполнительной властью, если, скажем, подолгу не утверждаются члены кабинета министров, что грозит коллапсом не только в политике, но в экономике с соответствующими последствиями.

Я бы обратил внимание и на то, что поскольку правительство и отдельные ведомства представляют парламенту отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Федеральным Собранием, важно, чтобы именно парламент участвовал в назначении членов кабинета министров.

Хочу еще раз повторить, что предлагаемый законопроект подготовлен в соответствии с новыми конституционными положениями, одобренными гражданами на общероссийском голосовании и вступившими в силу 4 июля 2020 года. Добавлю, что в процессе подготовки было принято решение готовить новый закон, а не сотни поправок в действующий "старый" закон, принятый в 1997 году.