Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х

В 2005 или 2006 году на Алексея Кудрина, который в те годы занимал пост министра финансов и вице-премьера, готовилось покушение. Об этом глава Счетной палаты сам рассказал в интервью ТАСС.

"Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать", - так он объяснил причину подготовки покушения.

По словам Кудрина, до его назначения в правительство отсрочка компании продлевались много лет, а он не стал этого делать. При этом, он воспринимал ситуацию как обычную техническую работу. "Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними", - сказал глава Счетной палаты. В тот момент пересматривалось очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами и вице-премьерами, отметил он.

Кудрин пояснил, что пока был вице-премьером, практически не пользовался охраной, за исключением того единственного года, когда, по данным спецслужб, готовилось покушение. Затем были расследования. Сотрудники ФСО выяснили, где, когда и при каких обстоятельствах готовилось покушение, уточнил он.

По словам главы Счетной палаты, уголовное дело не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.