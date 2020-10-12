Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе

Тема верификационных механизмов по прекращению огня в Нагорном Карабахе обсуждалась в телефонных разговорах президента России Владимира Путина с коллегами из Азербайджана и Армении. Об этом проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, "вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня являются ключевыми". Тема верификации этих механизмов понималась во время телефонных переговоров Путина с президентами Армении и Азербайджана еще до встречи глав МИД трех стран в Москве, отметил Лавров.

Министр напомнил, что в достигнутой договоренности по Нагорному Карабаху специально прописано, что вопросы разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня будут выработаны дополнительно. Но затягивать с этим нельзя, подчеркнул Лавров, напомнив об остром характере ситуации в Нагорном Карабахе, проблеме военнопленных, удерживаемых лиц, необходимости необходимость вернуть тела погибших их родственникам и близким. Работа по этим направлениям уже ведется, отметил глава МИД РФ.

Он обратил внимание, что Россия как союзник и стратегический партнер и Армении, и Азербайджана будет активно заниматься этим вопросом. "Думаю, что наши совместные здесь ночные бдения, которые завершились согласованием очень важного документа, не были зря, и все-таки мы сможем переломить ситуацию на земле в самое ближайшее время. По крайней мере, мы в этом заинтересованы, как, я думаю, и стороны, которые противостоят друг другу на земле", - отметил Лавров.