Лавров: Турция поддерживает московские договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку московским договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Отвечая на вопрос о контактах с турецкими коллегами, Лавров отметил, что связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информировал его о том, что российская сторона рассчитываем на поддержку прилагаемых для установления перемирия усилий." В воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка Московского документа была подтверждена", - рассказал Лавров. "Теперь, как говорится, дело за малым, надо, чтобы он заработал реальной жизнью. Этим сейчас и занимаемся", - заявил российский министр.

"Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами", - отметил глава МИД РФ. "Мы с министром Армении подтвердили в наших вступительных заявлениях приверженность той договоренности, которая была здесь достигнута в минувшую субботу​​​. Там ясно сказано, что необходимо незамедлительно прекратить огонь в гуманитарных целях", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, затягивать с возобновление переговоров по Нагорному Карабаху нельзя. Глава российского МИД напомнил, что Россия с самого начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе как в двустороннем качестве, так и в формате Минской группы ОБСЕ делала все возможное в интересах немедленной деэскалации и возвращения сторон за стол переговоров.