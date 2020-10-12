Легендарная "заочка" Физтеха награждена премией правительства

Вручены премии правительства в области образования. Одна из них присуждена коллективу Заочной физико-технической школы (ЗФТШ) МФТИ во главе с директором Анной Габдурафиковой за проект углубленной подготовки школьников в регионах. В чем секрет легендарной физтеховской заочки, которая вот уже более полувека учит школьников 8-11-х классов со всей России? Причем большую их часть - дистанционно.

Школьники узнают личные истории своих педагогов: кто как поступал, в каких лабораториях работал. Это мотивирует. Фото: Аркадий Колыбалов

- Наш принцип - постоянный контакт с учеником, - рассказала "РГ" Анна Габдурафикова. - Причем к каждому школьнику на протяжении всех лет обучения прикреплен один и тот же преподаватель. Обычно это студент или аспирант МФТИ. Он ведет юного физика, поверяет работы, консультирует. Кроме того, разница в возрасте небольшая - учитель и ученик, как правило, на одной волне. Кроме занятий школьники узнают личные истории своих педагогов: кто как поступал, в каких лабораториях работал. Все это отлично мотивирует.

По словам Анны Сергеевны, еще один секрет успеха - до мелочей выверенные методические пособия.

- Наши методички буквально отшлифованы - их составляют лучшие преподаватели Физтеха с большим опытом подготовки талантливых школьников, - говорит директор. - У меня в шкафу - весь архив с 1967 года. Удивительно, но ни одна из тем не потеряла своей актуальности.

Созданная в 1966 году, чтобы развивать школьников по направлениям физики и математики, сегодня заочная физтехшкола охватывает все регионы России. Рекордсмены по количеству школьников - Москва и Московская область, Ленинградская, Саратовская, Самарская области.

- У нас есть ребята из очень отдаленных деревень и сел. И мы стараемся их поддерживать, даже если кто-то недоберет несколько баллов, - отмечает Анна Сергеевна. - Если самородок - мы его ни за что не отпустим.

Здесь изучают физику и математику по школьной программе, но некоторые темы уходят "вглубь". То, что в обычной школе дается с трудом, в ЗФТШ разбирается буквально на кирпичики. В физике это, например, оптика, в математике - стереометрия.

Кстати, оказывается, хватает и тех, кто воспринимает знаменитую "заочку" МФТИ просто как надежную базу подготовки к ЕГЭ. Так и пишут в соцсетях: вместо репетитора. Это комплимент или наоборот?

Есть ребята из очень отдаленных деревень и сел. Если самородок — мы его ни за что не отпустим

- Мы не занимаемся подготовкой к ЕГЭ, у нас другая цель - заинтересовать наукой, - говорит Анна Габдурафикова. - Но уверена: если человек прошел нашу школу, ЕГЭ по физике или математике, он просто обязан сдать минимум на 85 баллов.

Сегодня заочная физматшкола учит примерно 18 тысяч школьников в год.