Новости

В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента 20:38
В РФПИ оценили сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ и за рубежом 20:30
Москалькова поддержала повышение молодежного возраста до 35 лет 20:19
Россияне увидят противостояние Марса 20:08
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 19:58
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 19:45
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 19:38
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 19:22
Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП 19:07
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 18:37
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 18:36
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 18:23
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 17:54
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 17:45
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 17:35
Лавров: Путин обсуждал верификацию механизмов перемирия в Карабахе 17:04
"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб 17:00
Google может остаться без браузера Chrome 16:59
Более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой 16:59
В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию после падения на него шкафа 16:53
Шойгу оценил действия войск на учениях "Кавказ-2020" 16:50
В Кремле заявили о переносе саммита СНГ 16:42
Россия направила в Беларусь на учения стран ОДКБ более 140 военнослужащих 16:41
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире 16:40
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 20:22
Рубрика: Спорт

Вечер Леброна

Американец помог "Лейкерс" стать чемпионом
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
В Реюньоне (США) завершился шестой матч финальной серии плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит", победу в котором одержал "Лейкерс" - 106:93. Таким образом, команда в 17-й раз в истории стала чемпионом.

Самый значительный вклад в успех клуба из Лос-Анджелеса внес Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Он был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии. Кроме того, Джеймс повторил уникальное достижение легендарного Майкла Джордана, в четвертый раз в карьере став чемпионом.

Хэмилтон выиграл гонку в Германии и сравнялся по победам с Шумахером

Отметим, что Леброн посвятил эту победу бывшему игроку "Лейкерс" Коби Брайанту, который погиб в январе этого года при крушении вертолета.

- Посвящаю этот успех Коби. Понимаем, что это объединило весь баскетбольный мир, но когда ты внутри и история затрагивает твой дом, это имеет еще большее значение, - сказал Джеймс.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
ЦБ РФ выпустил памятные 25-рублевые монеты в честь медиков
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Боярский считает "Спартак" "мизерным соперником" для "Зенита"
Российский боксер осужден в США за нападение на женщину