В Реюньоне (США) завершился шестой матч финальной серии плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит", победу в котором одержал "Лейкерс" - 106:93. Таким образом, команда в 17-й раз в истории стала чемпионом.

Самый значительный вклад в успех клуба из Лос-Анджелеса внес Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Он был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии. Кроме того, Джеймс повторил уникальное достижение легендарного Майкла Джордана, в четвертый раз в карьере став чемпионом.

Отметим, что Леброн посвятил эту победу бывшему игроку "Лейкерс" Коби Брайанту, который погиб в январе этого года при крушении вертолета.

- Посвящаю этот успех Коби. Понимаем, что это объединило весь баскетбольный мир, но когда ты внутри и история затрагивает твой дом, это имеет еще большее значение, - сказал Джеймс.