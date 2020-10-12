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12.10.2020 17:35
Рубрика: Происшествия

Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер

Текст: Ирина Огилько

Сегодня прошла проверка Ленинградского вокзала на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, серьезных нарушений инспектора Роспотребнадзора не выявили.

Оперштаб: В Москве зарегистрировано 4395 новых случаев COVID-19

Пассажиров информируют о важности использования средств индивидуальной защиты: масках и перчатках. В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах: в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли.

Для соблюдения социальной дистанции в зданиях вокзалов - на входных группах, в кассовых залах и залах ожидания - нанесена вертикальная визуальная и напольная разметка о соблюдении социальной дистанции.

Отметим, что аналогичные проверки пройдут в ближайшее время мы на всех вокзалах столицы.

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