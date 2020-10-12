Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс

Вопросы совершенствования налоговой системы Беларуси, которая, по утверждению Александра Лукашенко, "должна быть простой и понятной для всех граждан", стали содержанием разговора у президента страны 12 октября с членами кабинета министров.

На доклад к главе государства, уточняет его пресс-служба, пришли первый вице-премьер Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов.

Назвав налоговую систему одним из основных элементов экономической политики, белорусский руководитель напомнил участникам встречи о ранее достигнутой договоренности о модернизации нынешнего кодекса и выработке правительством "более совершенной системы налогообложения".

По словам Лукашенко, документ нужно "освежить" так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. "Конечно, правительство и другие структуры будут над этим работать, но я беру на контроль этот вопрос", - подчеркнул он.

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию налогового законодательства с учетом и российского опыта. Он сообщил, в частности, что премьер РФ предложил посмотреть налоговую систему Российской Федерации, которая считается наиболее совершенной. В то же время глава государства полагает, что и в республике уже многое сделано в этом направлении, поинтересовавшись у присутствующих, какие решения планируется предпринять в ближайшей перспективе.

Как рассказал Сергей Наливайко, налоговые службы, формирующие около 70 процентов доходов консолидированного бюджета, за январь - август собрали 17,7 млрд белорусских рублей. "Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5 процента. Недобор составил 700 млн рублей. В основном это связано с эпидемической ситуацией в мире", - пояснил ситуацию министр.

"Если мы на этом уровне удержимся, это будет совсем неплохо", - отреагировал на это Лукашенко, уточнив, что надо сделать все, чтобы чуть-чуть сократить недопоступления, хотя будет непросто, согласился он, имея ввиду экспортный характер национальной экономики.

Что же касается цифровизации налоговой системы, пояснили в Министерстве по налогам и сборам, то специалисты продолжают работать над созданием единой системы интеллектуальной обработки данных, построения базы доходов и расходов физических лиц, а также над дальнейшем развитии существующих информационных систем и расширении спектра электронно-цифровых сервисов.

В частности, планируется оцифровать сведения и документы плательщиков, хранящиеся в информационных ресурсах МНС либо получаемые от других госорганов и источников. И затем внедрить интеллектуальную систему анализа рисков в сфере налогообложения.

Постепенно - в процессе построения базы доходов и расходов физических лиц - будет оптимизирована и сокращена отчетность, которую плательщики представляют в госорганы, они смогут воспользоваться сервисными услугами в бесконтактном формате. А в личном кабинете граждан появятся дополнительные электронные сервисы и мобильное приложение.

Цифровизация, по мнению ее инициаторов, создаст условия для обеспечения полноты, простоты и прослеживаемости внесения налоговых платежей.