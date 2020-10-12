Магазин Adidas в Москве оштрафовали за несоблюдение мер профилактики ковида

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в сетевом спортивном магазине Adidas на западе Москвы. Об этом журналистам сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.

- Проверяли соблюдение перчаточно-масочного режима, - сказал Рогов. - В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток как у посетителей, так и у рабочего персонала, а также отсутствие масок у посетителей.

По выявленным напушениям составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ, материалы по данному делу будут направлены в суд. Статья предполагает максимальное наказание - штраф в размере до 300 тыс. руб.