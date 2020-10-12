Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные разговоры с главой Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба Совфеда.

"Стороны обсудили ситуацию в регионе. Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Валентина Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.