Матвиенко: Женщины должны активнее участвовать в урегулировании конфликтов

Женщины могли бы играть более существенную роль в процессах мирного урегулирования конфликтов, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"ООН объявило 2021 год международным годом мира и доверия​​​. Но посмотрите, что сегодня происходит в самых разных регионах планеты, включая, к сожалению, и наших соседей. Войны, беспорядки", - сказала Матвиенко на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

"Я абсолютно убеждена, что именно мы, женщины, со свойственными нам состраданием и милосердием могли бы сыграть немаловажную роль в вопросах мирного урегулирования конфликтов", - считает глава Совфеда.

По ее мнению, женщины должны сами проявлять инициативу и включаться в миротворческие процессы.

"Поэтому я считаю, что одну из тематических сессий форума мы должны посвятить вопросу усиления роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего, чтобы наш голос, наша позиция были услышаны и восприняты мировым сообществом", - заключила Матвиенко.