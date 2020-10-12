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12.10.2020 13:30
Рубрика: Власть

Матвиенко: Женщины должны активнее участвовать в урегулировании конфликтов

Текст: Галина Мисливская

Женщины могли бы играть более существенную роль в процессах мирного урегулирования конфликтов, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: пресс-служба СФ
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"ООН объявило 2021 год международным годом мира и доверия​​​. Но посмотрите, что сегодня происходит в самых разных регионах планеты, включая, к сожалению, и наших соседей. Войны, беспорядки", - сказала Матвиенко на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

"Я абсолютно убеждена, что именно мы, женщины, со свойственными нам состраданием и милосердием могли бы сыграть немаловажную роль в вопросах мирного урегулирования конфликтов", - считает глава Совфеда.

По ее мнению, женщины должны сами проявлять инициативу и включаться в миротворческие процессы.

"Поэтому я считаю, что одну из тематических сессий форума мы должны посвятить вопросу усиления роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего, чтобы наш голос, наша позиция были услышаны и восприняты мировым сообществом", - заключила Матвиенко.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации

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