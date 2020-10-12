МЭР: Центр экспертизы по вопросам ВТО займется евразийской интеграцией

В круг задач Центра экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) войдут подготовка предложений по реформам ВТО и правил международной торговли, а также защита коллективных интересов Евразийского экономического союза и правоприменение внутри союза. Решение об этом принял наблюдательный совет центра, который возглавляет глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Центр был учрежден в 2014 году Минэкономразвития, НИУ "ВШЭ" и Сбербанком, изначально его основной задачей было сопровождение споров с участием России в этой организации.

"В первые за 6 лет существования Центр занимался в основном сопровождением споров в ВТО, - отметил Решетников. - В этой части проект, несомненно, себя оправдал. Все завершенные споры с участием специалистов центра были выиграны Россией по всем экономически значимым претензиям. Эти споры велись без привлечения иностранных консультантов либо с их минимальным участием. Мы сформировали свою национальную компетенцию, которая востребована нашими компаниями. Более того, торговые споры - пожалуй, единственный пример, когда в международных торговых разбирательствах мы вполне успешно участвуем, опираясь преимущественно на собственную экспертизу".

"Жизнь ставит новые задачи", - сказал министр: международная торговая система переживает самый серьезный кризис с 1947 года, одновременно Россия все активнее участвует в процессах региональной интеграции, все больше полномочий передается на уровень ЕАЭС, не все правила сформированы.

Первый проректор ФГАОУ ВО НИУ "ВШЭ" Леонид Гохберг предложил использовать экспертизу центра также для защиты интересов России внутри евразийского сообщества.

"Я считаю, что этот центр нужен нам как воздух, - сказал глава Сбербанка Герман Греф. - Это слишком профессиональная и слишком серьезная деятельность по возможным последствиям. Пока ничего другого, кроме ВТО, мы не придумали, а значит, мы будем действовать в рамках ВТО и защищать свои интересы в рамках этой организации. Две ключевые составляющие, которыми занимается центр и которые должны быть усилены: помощь частному сектору, его связь с международными организациями и правительством, а также инструмент правительства России для защиты национальных интересов".

Среди новых тем для работы экспертов центра - многосторонние правила господдержки в промышленности и сельском хозяйстве, международное регулирование электронной торговли, углеродная политика ЕС, правоприменение в преференциальных торговых соглашениях с участием России, рассказал завкафедрой торговой политики НИУ "ВШЭ", экс-глава Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков. "Это серьезные, многомиллиардные темы, и они находятся на стыке не всегда совпадающих интересов государства и бизнеса, - отметил он. - Задача центра - предложить адекватные торгово-политические решения, помогать Минэкономразвития в подготовке и проведении международных торговых переговоров".

Вместе с НИУ "ВШЭ" центр также займется узкоспециализированной подготовкой выпускников профильных магистратур университетов. Перспективное направление Центра - участие в разработке технологий искусственного интеллекта для ведения международных торговых переговоров, сообщает Минэкономразвития.