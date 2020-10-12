МИД РФ: Москва выдворяет двух сотрудников посольства Болгарии

Москва объявила persona non grata двух сотрудников посольства Болгарии в России. Соответствующая нота была вручена сегодня в МИД РФ послу республики Атанасу Крыстину.

"Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре сего года двоих заместителей торгового представителя России в Софии", - отметили на Смоленской площади.

Напомним, российские дипломаты были высланы из Болгарии в конце сентября. Их обвинили в ведении разведывательной деятельности, однако доказательств так и не предъявили.